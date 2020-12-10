Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток объявила состав жюри 2020 года

Профессионалы в области PR, маркетинга и медиа вошли в состав жюри Х региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. Подать заявку на участие в премии можно до 21 декабря на сайте luchnik-vostok.ru.
Имя председателя жюри (по традиции им станет один из членов попечительского совета или жюри национальной премии «Серебряный Лучник») будет объявлено в январе. В этом году определять победителей региональной премии приглашены:
- Марина Божко, интернет-редактор журнала «Дальневосточный капитал»;
- Олеся Бондаренко, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Slavda Group;
- Наталья Ваулина, учредитель агентства интернет-технологий BRAND-PR;
- Василий Клюкин, основатель консалтингового агентства Klyukin.Marketing;
- Юлия Леонтьева, генеральный директор компании «Рекламные сувениры»;
- Юлия Маркина, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ);
- Вячеслав Меркурьев, генеральный директор PR-агентства FEFER;
- Александр Савицкий, директор по развитию медиахолдинга PrimaMedia;
- Максим Устинов, генеральный директор международного сетевого издания «Ежедневные новости Владивостока»;
- Павел Ушанов, профессор Высшей школы телевидения Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).
«Каждый год члены жюри внимательно оценивают десятки заявок, чтобы в шорт-лист вошли лучшие претенденты на победу. Со стороны экспертов это не только серьёзный труд, но и большой вклад в развитие всей коммуникационной отрасли», — отметил исполнительный директор премии Владислав Шулаев.
Заявки на участие в премии принимаются на сайте luchnik-vostok.ru до 21 декабря. После этого эксперты начнут оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен в январе, а в начале февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей. Оператором региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток выступает коммуникационное агентство АГТ.
Как сообщал «Байкал-Daily», стартовал приём заявок на участие в конкурсе региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. В этом году премия пройдёт в 10-й раз.
Справка:
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. В конкурсе на соискание высшей профессиональной награды за 23 года приняло участие более 3 500 проектов. Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года.