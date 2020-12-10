Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток объявила состав жюри 2020 года



Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. В конкурсе на соискание высшей профессиональной награды за 23 года приняло участие более 3 500 проектов. Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года.





Профессионалы в области PR, маркетинга и медиа вошли в состав жюри Х региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. Подать заявку на участие в премии можно до 21 декабря на сайте luchnik-vostok.ru.Имя председателя жюри (по традиции им станет один из членов попечительского совета или жюри национальной премии «Серебряный Лучник») будет объявлено в январе. В этом году определять победителей региональной премии приглашены:- Марина Божко, интернет-редактор журнала «Дальневосточный капитал»;- Олеся Бондаренко, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Slavda Group;- Наталья Ваулина, учредитель агентства интернет-технологий BRAND-PR;- Василий Клюкин, основатель консалтингового агентства Klyukin.Marketing;- Юлия Леонтьева, генеральный директор компании «Рекламные сувениры»;- Юлия Маркина, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ);- Вячеслав Меркурьев, генеральный директор PR-агентства FEFER;- Александр Савицкий, директор по развитию медиахолдинга PrimaMedia;- Максим Устинов, генеральный директор международного сетевого издания «Ежедневные новости Владивостока»;- Павел Ушанов, профессор Высшей школы телевидения Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).«Каждый год члены жюри внимательно оценивают десятки заявок, чтобы в шорт-лист вошли лучшие претенденты на победу. Со стороны экспертов это не только серьёзный труд, но и большой вклад в развитие всей коммуникационной отрасли», — отметил исполнительный директор премии Владислав Шулаев.Заявки на участие в премии принимаются на сайте luchnik-vostok.ru до 21 декабря. После этого эксперты начнут оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен в январе, а в начале февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей. Оператором региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток выступает коммуникационное агентство АГТ.Как сообщал «Байкал-Daily», стартовал приём заявок на участие в конкурсе региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. В этом году премия пройдёт в 10-й раз.