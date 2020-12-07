В Улан-Удэ ветеран трудового фронта справила столетие

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ

Юбилей долгожительницы Варвары Прониной пришёлся на 4 декабря



4 декабря свой столетний день рождения отметила труженица тыла Варвара Иннокентьевна Пронина. Юбилярша – вдова участника Великой Отечественной войны, воевавшего в составе легендарного истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман», орденоносца Е.М. Стулева. Варваре Иннокентьевне пожелали крепкого здоровья, внимания со стороны родных и близких и, конечно же, долгих лет жизни.



- Её трудовой путь – это свидетельство беззаветного служения своему народу, своей семье, стремление приносить пользу людям, творить добрые дела. Варвара Иннокентьевна прошла очень сложный путь. После Великой Отечественной войны помогала поднимать страну после военной разрухи, достойно воспитывая своих детей, а позже внуков и правнуков. Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.



Варвара Иннокентьевна – почётный ветеран Улан-Удэнского авиапредприятия (ныне ООО «Аэропорт «Байкал»), уважаемый житель микрорайонов Сокол и Аэропорт, основатель большой и дружной семьи. Несмотря на свой почтенный возраст Варвара Иннокентьевна активно принимает участие в жизни микрорайона, в курсе всех событий.

