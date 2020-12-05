5 декабря отмечается Международный день добровольца
Республиканское агентство ГО и ЧС выразило признательность добровольным пожарным Бурятии, которые зачастую ликвидируют возгорания до прибытия основных сил пожарной охраны. Благодаря им все населённые пункты Бурятии прикрыты от огня.
В Бурятии действует 367 добровольных пожарных формирований, общей численностью 1858 человек. Из них 144 добровольных пожарных команды (ДПК), численностью 602 человека. В боевом расчёте ДПК состоят 147 единиц пожарной и приспособленной техники.
Также среди добровольных пожарных формирований 223 добровольных пожарных дружины (ДПД), численностью 1256 человек. В боевом расчёте ДПД состоит 220 мотопомп.
С начала 2020 года в Бурятии действует частное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана». Оно заключает соглашения с сельскими поселениями, имеющими ДПК, и оказывает им всестороннюю поддержку, выделяя спецобмундирование, инвентарь для тушения пожаров (в том числе и природных), наглядные информационные материалы для организации профилактики пожаров.
В Бурятии становится больше добровольных пожарных
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