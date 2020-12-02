В Бурятии издали второй том сборника документов о старообрядцах

В документах раскрываются разные стороны жизнедеятельности старообрядцев
Издан сборник документов «История старообрядцев (семейских) в документах Государственных архивов Байкальского региона (1917-1930 гг.). Часть 2».Издание является продолжением первого тома сборника архивных документов, изданного в 2016 году, сообщили в минкультуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», В 2020 году в Бурятии должно было широко праздноваться 400-летие со дня рождения идеолога старообрядчества - протопопа Аввакума Петрова. Однако масштабным планам помешал коронавирус.
В рамках юбилейной даты сотрудники Государственных архивов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края издали сборник документов «История старообрядцев (семейских) в документах Государственных архивов Байкальского региона (1917-1930 гг.). Часть 2». В документах архивов Байкальского региона раскрываются разные стороны жизнедеятельности старообрядцев: от семейного быта до официальных писем.
В их числе приговор прихожан Донинской древлеправославной старообрядческой Никольской церкви о несогласии передать церковь единоверцам от 20 января 1919 г., письмо старообрядческого епископа Амурского и всего Дальнего Востока и Сибири Иосифа отцу Амвросию Федотову о поиске священника для Донинской старообрядческой общины от 23 сентября 1926 г., протокол собрания представителей приходов Иркутско-Амурской древлеправославной старообрядческой епархии по выборам епископа от 25 июня 1928 г., письмо Романа Павлова старообрядческому епископу Афанасию о ситуации в старообрядчестве Приморской и Амурской областей от 31 июля 1929 г., письмо епископа Иркутско-Амурского и всего Дальневосточного края Афанасия архиепископу Московскому и всей России Мелетию о неблагополучной обстановке в Харбинском приходе от 28 мая 1931 г. и многие другие документы.
Сборник содержит в себе немаловажные научно-справочные материалы, в состав которых входят историческое и археографическое предисловия, комментарии к документам, список использованных фондов, список сокращённых слов, именной и географический указатели.
Данный сборник архивных документов предназначен для архивных работников, историков, исследователей, а также для всех интересующихся историей Байкальского региона.
С книгой можете ознакомиться на сайте soyol.ru
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