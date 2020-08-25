В Бурятии выйдут в свет шесть книг про семейских

Шесть книг про обычаи и традиции старообрядцев будут изданы до конца года
В 2020 году в Бурятии должно было широко праздноваться 400-летия со дня рождения идеолога старообрядчества - протопопа Аввакума. Однако масштабным планам помешал коронавирус.
В марте этого года Научный совет при министерстве культуры Бурятии определил шесть победителей конкурсного отбора на издание книг, посвящённых 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
Все книги будут изданы до конца года.
Сейчас читатель может ознакомиться с недавно выпущенным изданием Петра Мананникова «Житие протопопа Аввакума».
В книгу включены 25 стихотворных глав, написанных для детей среднего и юношеского возраста. В основу сюжета поэтического произведения положены древний первоисточник, «Житие протопопа Аввакума, им написанное» (1674 – 1675 годы), по благословению его духовного отца, инока Епифания. Жизнь главного героя насыщена трагическими событиями и непредвиденными поворотами, преградами, которые он преодолевает вместе со своей супругой Анастасией Марковной. Но долгая борьба протопопа Аввакума за сохранение «старой веры» обрывается казнью - сожжением в срубе.
Список остальных книг:
Чернев Илья Андреевич (Леонов Александр Андреевич) «Семейщина»
Это роман-трилогия «Семейщина» - летопись села Никольское Мухоршибирского района. В центре произведения – судьба главного героя Ивана Финогеновича Леонова, деда писателя, в непосредственной связи с историческими событиями, происходившими с конца 19 века до 30-х годов 20 века. Масштабность произведения, новизна материала, отличное знание быта старообрядцев, понимание социальной обстановки выдвинули роман в ряд лучших произведений о старообрядческом крестьянстве Сибири. Произведение состоит из 3 книг: «Пасынки Екатерины», «Крутые года», «Артельная жизнь». Над романом автор работал почти тридцать лет, отразив жизнь четырех поколений рода Леоновых от дедов до правнуков.
Впервые книга была издана в 1963 году, переиздана в 1987 году. Сегодня книга стала библиографической редкостью. Переиздание уникального произведения станет значимым событием в Бурятии ещё и в связи 120-летием со дня рождения автора Ильи Чернева в 2020 году и станет достойным подарком к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.
«Старообрядческие иконы Бурятии»
В издании представлены фотографии старообрядческих письменных и литых икон из негосударственных (храмовых и частных) собраний Тарбагатайского и Хоринского районов, а также города Улан-Удэ. Отдельные разделы посвящены образам Господа и Богородицы; праздникам и святым; распятиям, складням и киотным композициям.
Каждое произведение снабжено кратким иконографическим комментарием с указанием сведений о композиции, манере письма, особенностях колорита. Описания содержат наименование сюжета, датировку, указание материала и техники, краткий иконографический комментарий с указанием сведений о композиции, манере письма, особенностях колорита.
Межархивный сборник архивных документов «История старообрядцев (семейских) в документах Государственных архивов Байкальского региона»;
Издание представляет собой публикацию архивных документов государственных архивов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края по истории старообрядцев (семейских) Забайкалья в начале XX в., в период с 1917-1940-е гг., как продолжение первого тома, который охватывал период с 1766-1917 гг.
Документы раскрывают разные стороны жизнедеятельности старообрядцев (семейских), их взаимоотношение с государственной властью и православной церковью.
Сыланова Татьяна Владимировна, «Кухня старообрядцев (семейских) Забайкалья»
Кухня семейских Забайкалья славится большим выбором мясных и молочных блюд, выпечки. В издание включены испытанные временем и качеством рецепты и традиционные блюда семейских Забайкалья: семейские пироги, мясные блюда, соленья, каши, супы, похлебки, закуски, блюда из молочных продуктов и многое другое.
Петров Сергей Петрович, «Старая православная вера за Байкалом-морем. Епископ Афанасий Тарбагатайский, Иркутско-Амурский и все Дальнего Востока».
Изданные книги пополнят книжные фонды государственных и муниципальных библиотек в республике, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
В Бурятии выйдут в свет шесть книг про семейских
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