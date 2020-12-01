Курьеры приняли и доставили около 50 тысяч почтовых отправлений
В Бурятии за 10 месяцев 2020 года объём экспресс-почты, доставленной курьерами Почты России, вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2020 года курьерами участка курьерской доставки было принято и доставлено около 50 тысяч почтовых EMS-отправлений. Спрос на доставку от двери до двери в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки увеличивается ежедневно, сообщили в пресс-службе УФПС РБ.
Для скорейшей доставки отправлений постоянно совершенствуются и развиваются логистические маршруты. Сегодня в Улан-Удэ функционирует участок курьерской доставки (УКД), который позволяет оперативно обрабатывать отправления и осуществлять доставку до дома или офиса. Также во второй половине 2020 года парк курьерского транспорта пополнился ещё одним новым автомобилем. В Улан-Удэ 9 курьеров работают по сменным графикам.
Курьерскую доставку выбирают не только корпоративные клиенты, которые, как правило, отправляют товары или документы своим партнёрам и заказчикам, но и частные лица.
- Экспресс доставка – это востребованная услуга Почты России. Оформить и оплатить курьерскую доставку можно не только в отделении связи, но и через сайт Почты России, а также с помощью мобильного приложения компании, - отметила заместитель начальника УКД УФПС Бурятии Елена Ирковская.
Как рассказали в почтовом ведомстве, все экспресс-отправления регистрируются, статус доставки и вручения легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.
Получить информацию о деятельности EMS-службы можно по телефону 8-800-200-50-55 или на официальном сайте компании pochta.ru/emspost/.
В Улан-Удэ вырос спрос на курьерскую доставку Почты России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Курьеры приняли и доставили около 50 тысяч почтовых отправлений
Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске
«В Иркутске так не умеют», - говорят в Иркутском электротранспорте
Сельчане беспокоились, что птиц едят люди
17,7 тысячи забайкальцев вылечились от COVID-19
Часть вопросов требует применения логики и эрудиции
Ролик сняли ко всемирному Дню борьбы со СПИДом
Бурятия - в топе по отдыху в санаториях прошедшей осенью
Реки и озёра в этом году замерзают медленнее
При посещении заповедника необходимо соблюдать профилактические меры
Вячеслав Дамдинцуронов снял ролик в поддержку бурятского блюда
Данные сегодняшнего суточного прироста заболевших обнадёживают
Алиментщика отправили в колонию на полгода
Мужчина неоднократно не являлся в полицию на регистрацию
В дело вмешалась прокуратура