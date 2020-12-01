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В Улан-Удэ вырос спрос на курьерскую доставку Почты России

В Улан-Удэ вырос спрос на курьерскую доставку Почты России
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
Курьеры приняли и доставили около 50 тысяч почтовых отправлений

В Бурятии за 10 месяцев 2020 года объём экспресс-почты, доставленной курьерами Почты России, вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2020 года курьерами участка курьерской доставки было принято и доставлено около 50 тысяч почтовых EMS-отправлений. Спрос на доставку от двери до двери в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки увеличивается ежедневно, сообщили в пресс-службе УФПС РБ.

Для скорейшей доставки отправлений постоянно совершенствуются и развиваются логистические маршруты. Сегодня в Улан-Удэ функционирует участок курьерской доставки (УКД), который позволяет оперативно обрабатывать отправления и осуществлять доставку до дома или офиса. Также во второй половине 2020 года парк курьерского транспорта пополнился ещё одним новым автомобилем. В Улан-Удэ 9 курьеров работают по сменным графикам.

Курьерскую доставку выбирают не только корпоративные клиенты, которые, как правило, отправляют товары или документы своим партнёрам и заказчикам, но и частные лица.

- Экспресс доставка – это востребованная услуга Почты России. Оформить и оплатить курьерскую доставку можно не только в отделении связи, но и через сайт Почты России, а также с помощью мобильного приложения компании, - отметила заместитель начальника УКД УФПС Бурятии Елена Ирковская.

Как рассказали в почтовом ведомстве, все экспресс-отправления регистрируются, статус доставки и вручения легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.

Получить информацию о деятельности EMS-службы можно по телефону 8-800-200-50-55 или на официальном сайте компании pochta.ru/emspost/.
Почта России Бурятия
 
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