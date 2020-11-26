Чита на Новый год примет «сказочный» вид

В столице Забайкальского края идут работы по новогоднему украшению города
В Чите работы по новогоднему украшению города начались в середине ноября и продолжаются практически круглосуточно. В этом году общая концепция оформления – «Сказки». Так, например, площадь Декабристов, работы на которой уже близки к завершению, будет украшена светящимися фигурами по мотивам сказок А.С. Пушкина. Появится новогодняя иллюминация в виде кареты на площади Революции. Сказочная атмосфера также будет создана в «Шахматном парке», в парке «Коллективный труд», на «Северном Арбате», в парке «Угольщиков», в сквере перед администрацией Ингодинского района и в парке «Берёзка».
Особое внимание в этом году будет уделено обновлённой площади Труда, где уже установлена новогодняя ёлка. Кроме этого, появятся светящиеся инсталляции «Хрустальная туфелька» и «Ковёр - самолёт», снеговики, будут вывешены гирлянды, установлены ледяные горки. Стоит отметить, что прокат инвентаря для детей и молодежи младше 18 лет везде будет бесплатным.
Помимо новой новогодней ели и зимнего фонтана на площади имени Ленина заработают два бесплатных катка для детей и взрослых, установят резиденцию Деда Мороза. В данное время на главной площади Читы начались работы по возведению «Ледового городка», скоро там появятся юрта, теплые павильоны с зоной фудкорта и многочисленные новогодние гирлянды. Фейерверки в новогодние и рождественские праздники запланированы на площадях Ленина и Труда. Также читинцев порадуют на маршрутах новогодние троллейбус и автобус. Преобразятся мосты и скверы, на улицах будет установлено около 40 живых елей, оформленных к празднику.
Поучаствовать в создании новогоднего облика Читы могут и горожане. В этом году планируется проведение конкурсов на лучшее праздничное оформление к Новому году магазинов, торговых центров, дворов, подъездов, торговых площадей, муниципальных зданий, частных домов в каждом административном районе; на лучшее украшение автомобиля, на самую красивую роспись окна к Новому году. Будет объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление по мнению жителей города. Победителей ждут призы.
Уже объявлен открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных фигур «Зимняя сказка-2020». Он будет проходить с 7 до 23 декабря 2020 года. Регистрация участников конкурса ведётся до 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
Чита на Новый год примет «сказочный» вид
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