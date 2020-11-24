Алиса Жамбалова выступит на первом этапе Кубка мира

Общество, Фото: страница Алисы Жамбаловой

Соревнования по лыжным гонкам начнутся в Финляндии 27 ноября



Спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова выступит на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Состав российской команды накануне объявила федерация лыжных гонок России.



Первый этап Кубка мира пройдёт в финском городе Рука. 27 ноября спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем. 28 ноября – в индивидуальной гонке 10/15 км классическими стилем. 29 ноября лыжникам предстоит персьют 10/15 км свободным стилем.



Всего в национальную сборную для выступления на первом этапе Кубка мира вошло 16 спортсменов, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.

