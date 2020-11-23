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Село из Бурятии попало в список самых живописных в России

Село из Бурятии попало в список самых живописных в России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подборку составило крупное федеральное издание

В подборку живописных сёл России от федерального издания РБК попало село Большой Куналей, расположенное в Бурятии.

- Из-за пандемии COVID-19 россияне не могут поехать отдыхать в большинство стран мира. Однако в России достаточно интересных и необычных мест для туристических поездок. Это не только города с историческими памятниками и музеями, но и небольшие населённые пункты с красивым природным ландшафтом. Сегодня поиском интересных локаций для российских туристов в сельской местности занимается Ассоциация самых красивых деревень России. Изучив материалы ассоциации, рассказываем, как выглядят и где находятся наиболее живописные русские сёла и деревни, - отмечается в материале РБК.

О Большом Куналее говорится, что он расположен в Тарбагатайском районе Бурятии, был основан в конце 1730-х годов русскими старообрядцами.

- Здесь всего шесть ухоженных улиц. Главное украшение деревни — ее дома, окна и стены которых расписаны яркими красками. На участках жителей множество деревьев и клумб. Село знаменито одним из самых известных коллективов, который представляет фольклор забайкальских народов, - сообщают авторы списка самых живописных сёл России.

Также в список попали Кимжа в Архангельской области, Старая Ладога в Ленинградской области, деревня Коростынь в Новгородской области, деревня Кинерма в Карелии, село Вятское в Ярославской области и деревня Изборск в Псковской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году Большой Куналей был официально включен в число самых красивых деревень России.
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