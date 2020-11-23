Обладателями «золота» стали 6 спортсменов
Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» города Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодёжный Кубок», которые с 16 по 21 ноября проходили на олимпийской трассе в Сочи. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Москвы, Московской, Кемеровской, Иркутской областей, Пермского и Красноярского краёв.
Среди юношей 14-15 лет на одноместных санях бронзовую медаль завоевал Богдан Кулешов. В этой же возрастной категории на двухместных санях лидировал экипаж Андрея Попитича и Дмитрия Пихтина. Среди девушек 14-15 лет в дисциплине «одноместные сани» третье место заняла Полина Парилова. В этой же возрастной группе обладательницами бронзовых медалей на двухместных санях стали Полина Парилова и Анастасия Иванова.
Среди юношей 16-17 лет на одноместных санях золотую медаль выиграл Халил Абилов. В этой же возрастной категории на двухместных санях победу одержали Дмитрий Верхошанский и Максим Константинов. Среди девушек 16-17 лет лучший результат показала Мария Киреева.
В командной гонке первое место заняла сборная Иркутской области. В состав команды вошли Мария Киреева, Халил Абилов, Юрий Верхошанский и Максим Константинов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Саночники Братска победили на всероссийских соревнованиях
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