Саночники Братска победили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Обладателями «золота» стали 6 спортсменов



Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» города Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодёжный Кубок», которые с 16 по 21 ноября проходили на олимпийской трассе в Сочи. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Москвы, Московской, Кемеровской, Иркутской областей, Пермского и Красноярского краёв.



Среди юношей 14-15 лет на одноместных санях бронзовую медаль завоевал Богдан Кулешов. В этой же возрастной категории на двухместных санях лидировал экипаж Андрея Попитича и Дмитрия Пихтина. Среди девушек 14-15 лет в дисциплине «одноместные сани» третье место заняла Полина Парилова. В этой же возрастной группе обладательницами бронзовых медалей на двухместных санях стали Полина Парилова и Анастасия Иванова.



Среди юношей 16-17 лет на одноместных санях золотую медаль выиграл Халил Абилов. В этой же возрастной категории на двухместных санях победу одержали Дмитрий Верхошанский и Максим Константинов. Среди девушек 16-17 лет лучший результат показала Мария Киреева.



В командной гонке первое место заняла сборная Иркутской области. В состав команды вошли Мария Киреева, Халил Абилов, Юрий Верхошанский и Максим Константинов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

