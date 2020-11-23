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Иркутянин латает дыры на тротуарах Москвы

Иркутянин латает дыры на тротуарах Москвы
Общество,  Фото:страница Ивана Кравченко
Уникальный проект иркутянина Ивана Кравченко расширяет географию

Финалист конкурса «Мастера гостеприимства» от Бурятии, уроженец Иркутска Иван Кравченко заделывает дыры на тротуаре уникальными керамическими изделиями. Раньше он делал такие заплатки только в Иркутске, но с недавнего времени заплатки появились в Москве. Они появились на Арбате и Воробьёвых горах.


- Уже второй год так выходит, что с осени по весну я живу в Москве, и как только я приехал сюда у меня было огромное желание поставить заплатки тут, но меня останавливала мысль, что это Иркутский проект. Как бы он должен остаться его маленькой фишкой. Спустя несколько месяцев размышлений, я понимаю, что установка заплаток в других городах нисколько не сделает заплатки Иркутска хуже или менее ценными, как минимум для меня. Поэтому решился, - написал Иван на своей странице в соцсети.


По словам Ивана, Москва преобразилась с его заплатками: «И без того красивый город стал ещё лучше».

В интервью РИА Новости Иван пояснил, перед тем, как изготовить заплатку, он измеряет дыру. Также он пояснил, как подбирает рисунки. Заплатки могут повторять форму окон соседских домов или резьбу лавочек, стоящих рядом.

- Когда ты делаешь достаточно яркую керамическую заплатку в бывшей дыре, там, где какая-то лужа была до этого, или ещё что-то, люди обращают на это внимание и уже задаются вопросом «А вообще-то тут и не одна дыра, а вон их сколько. И может быть нужно с этим как-то бороться?» - рассказал Иван.

В Иркутске эти заплатки стали уникальной достопримечательностью, люди фотографируются с ними и выкладывают в Сеть.

дороги благоустройство добровольчество
 
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