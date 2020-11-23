Иркутянин латает дыры на тротуарах Москвы

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В Иркутске эти заплатки стали уникальной достопримечательностью, люди фотографируются с ними и выкладывают в Сеть.

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