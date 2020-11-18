Молодёжный театр Улан-Удэ покажет «Театр у школьной доски»

МХТ впервые представит онлайн совместный проект со школьниками



20 ноября на Youtube-канале молодёжного художественного театра Улан-Удэ пройдёт прямая трансляция первой видеозаписи с проекта МХТ «Театр у школьной доски». В 19:15 состоится открытый урок-путешествие по произведению Антона Павловича Чехова «Вишнёвый сад» с участием учеников школы №2.



«Театр у школьной доски» был реализован МХТ в 2016 году. Этот проект помог школьникам погрузиться в классические произведения из программы по литературе посредством театра. Участие приняли три школы: №2, №35 и гимназия №14. В каждой из школ несколько учеников старших классов сформировали творческие группы. Ребята выступали в качестве актёров на настоящей театральной площадке и с помощью профессиональных режиссёров-кураторов показывали свою интерпретацию известного всем литературного произведения своим учителям, одноклассникам, родителям и ребятам из других школ.



Анатолий Баскаков, художественный руководитель МХТ Улан-Удэ, со своей творческой группой из школьников интерпретировал пьесу Чехова. Каждый ученик говорил от лица героя пьесы, рассказывая про обстоятельства, в которых он оказался по сюжету. Также были задействованы актёр МХТ Константин Осодоев и актриса театра кукол «Ульгэр» и молодёжного художественного театра Алла Натансон.



Зрителей ждёт ещё две трансляции театральных уроков по произведениям Льва Толстого и Николай Лескова, сообщили в пресс-служба театра.



Возрастное ограничение 12+

