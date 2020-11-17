Северные дороги Иркутской области засыпало снегопадами

Дорожники работают круглосуточно



Из-за сильных снегопадов в Усть-Кутском районе Иркутской области уборочная техника и дорожники работают в круглосуточном режиме. На региональных дорогах чистят проезжую часть грейдеры, грейдозеры и комбинированные дорожные машины, сообщает Дорожная служба Иркутской области (ДСИО).



- Дороги здесь отличаются крутыми подъёмами, а ездят, кроме легковых авто местных жителей, тяжёлые машины, не всегда готовые к таким условиям. На таких участках мы стараемся обильно посыпать проезжую часть противогололедными материалами, - пояснил и.о. директора Усть-Кутского филиала АО «ДСИО» Юрий Бабий.



Противогололёдного материала, доломита с местного карьера заготовили впрок.







