Дорожники работают круглосуточно
Из-за сильных снегопадов в Усть-Кутском районе Иркутской области уборочная техника и дорожники работают в круглосуточном режиме. На региональных дорогах чистят проезжую часть грейдеры, грейдозеры и комбинированные дорожные машины, сообщает Дорожная служба Иркутской области (ДСИО).
- Дороги здесь отличаются крутыми подъёмами, а ездят, кроме легковых авто местных жителей, тяжёлые машины, не всегда готовые к таким условиям. На таких участках мы стараемся обильно посыпать проезжую часть противогололедными материалами, - пояснил и.о. директора Усть-Кутского филиала АО «ДСИО» Юрий Бабий.
Противогололёдного материала, доломита с местного карьера заготовили впрок.
Северные дороги Иркутской области засыпало снегопадами
Общество, Фото:
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