 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

15 ноября

Популярное

Буддийская Сангха принесла соболезнования директору «Бариса»

Буддийская Сангха принесла соболезнования директору «Бариса»
Общество, 
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Даши Аюшиев

Иволгинский дацан и Буддийская традиционная Сангха России выразили соболезнования директору ООО «Торговый дом «Барис» Аюшиеву Вячеславу Дашиевичу в связи с кончиной его отца, заслуженного работника культуры Бурятии Аюшиева Даши Сандибаевича. Он скончался на 85-м году жизни.

Даши Сандибаевич всю жизнь работал в Баргузинском и Курумканском районах Бурятии, был избран главой Дыренской администрации, проводил большую краеведческую работу, является автором семи книг. Сын Даши Сандибаевича Вячеслав Аюшиев - один из меценатов, поддерживающих Иволгинский дацан.

- С нами навсегда останутся светлые воспоминания о человеке, который достойно прожил свою жизнь, оставил после себя плоды добрых дел, достойно воспитал детей, укрепив в их сердцах, прежде всего, любовь к родине и заботу об её будущем. Вячеслав Дашиевич, разделяем вместе с близкими горечь утраты и выражаем наши глубокие соболезнования, - говорится в сообщении Иволгинского дацана и Сангхи.


смерть некролог Сангха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Почтальоны Бурятии доставляют пенсии и пособия на дом
Почтальоны Бурятии доставляют пенсии и пособия на дом
Общество, 16.11.2020
Почта России предпринимает необходимые меры по защите здоровья клиентов
В Улан-Удэ игнорируют мусор напротив районной администрации
В Улан-Удэ игнорируют мусор напротив районной администрации
Общество, 16.11.2020
Улан-удэнцы саркастически называют мешок с мусором «памятником»
Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии
Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии
Общество, 16.11.2020
Бурятская лыжница готовится к Кубку мира
В Забайкалье поставлен коронавирусный антирекорд
В Забайкалье поставлен коронавирусный антирекорд
Общество, 16.11.2020
Общее число случаев заражения приближается к 16 тысячам
В Бурятии медведи «фотографировались» дольше обычного
В Бурятии медведи «фотографировались» дольше обычного
Общество, 16.11.2020
Дала о себе знать неустойчивая погода
Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за отсутствие маски
Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за отсутствие маски
Общество, 16.11.2020
Нарушитель заявил суду, что носить маску не желает
В Забайкалье временно ограничена диспансеризация
В Забайкалье временно ограничена диспансеризация
Общество, 16.11.2020
Ограничения связаны с распространением коронавируса
По улицам Улан-Удэ каталась Баба Яга
По улицам Улан-Удэ каталась Баба Яга
Общество, 16.11.2020
Сказочная героиня порадовала горожан
Жителей Бурятии просят «сдавать» безмасочников
Жителей Бурятии просят «сдавать» безмасочников
Общество, 16.11.2020
Все неравнодушные жители республики могут стать общественными контролёрами соблюдения мер профилактики коронавируса
Блогер Ида Галич приедет в Бурятию совсем скоро
Блогер Ида Галич приедет в Бурятию совсем скоро
Общество, 16.11.2020
Ида Галич объявила сбор историй об удивительных людях республики
В Улан-Удэ развернули новый ковидный стационар
В Улан-Удэ развернули новый ковидный стационар
Общество, 16.11.2020
Здесь будут лечить пациентов с тяжёлой и средней формой коронавируса
В Бурятии вновь зафиксирован высокий прирост коронавируса
В Бурятии вновь зафиксирован высокий прирост коронавируса
Общество, 16.11.2020
Второй день в Бурятии резкий взлёт заболеваемости ковидом
В Бурятии лидеру «чёрных лесорубов» отказали в смене колонии
В Бурятии лидеру «чёрных лесорубов» отказали в смене колонии
Общество, 16.11.2020
Осуждённый пытался сменить вид исправительного учреждения через два месяца
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Общество, 16.11.2020
Мужчина ударил правоохранителя кулаком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^