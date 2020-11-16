Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Даши Аюшиев
Иволгинский дацан и Буддийская традиционная Сангха России выразили соболезнования директору ООО «Торговый дом «Барис» Аюшиеву Вячеславу Дашиевичу в связи с кончиной его отца, заслуженного работника культуры Бурятии Аюшиева Даши Сандибаевича. Он скончался на 85-м году жизни.
Даши Сандибаевич всю жизнь работал в Баргузинском и Курумканском районах Бурятии, был избран главой Дыренской администрации, проводил большую краеведческую работу, является автором семи книг. Сын Даши Сандибаевича Вячеслав Аюшиев - один из меценатов, поддерживающих Иволгинский дацан.
- С нами навсегда останутся светлые воспоминания о человеке, который достойно прожил свою жизнь, оставил после себя плоды добрых дел, достойно воспитал детей, укрепив в их сердцах, прежде всего, любовь к родине и заботу об её будущем. Вячеслав Дашиевич, разделяем вместе с близкими горечь утраты и выражаем наши глубокие соболезнования, - говорится в сообщении Иволгинского дацана и Сангхи.
Буддийская Сангха принесла соболезнования директору «Бариса»
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