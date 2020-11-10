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Анна Петушинова: «От слов «Золотая маска» меня колотило»

Анна Петушинова: «От слов «Золотая маска» меня колотило»
Общество,  Фото:Нима Хибхенов
Сегодня состоится вручение премии «Золотая маска»-2020. Впервые в режиме онлайн. Впервые в числе номинантов представлен Бурятский театр оперы и балета. Лучший балетный спектакль - «Талисман», лучшая работа балетмейстера/хореографа - Александр Мишутин («Талисман»). Но изначально номинаций было три – Анна Петушинова за партию Нирити в «Талисмане» была в числе претендентов на «Лучшую женскую роль», но во время зимнего конкурсного показа в Москве не смогла выйти на сцену из-за проблем со здоровьем. В день церемонии заслуженная артистка Бурятии решилась на открытое письмо о драматичных февральских событиях

«Когда меня деликатно попросили выразить свои эмоции в текстовой форме, встречной реакции не возникло. Всё-таки с детства привыкла говорить с публикой на языке тела, а не обнажать душу словесно.

А потом пошли воспоминания…

Дедушка, знаменитый хирург, мечтавший иметь в семье балерину. Настолько мечтавший, что даже консультировался с великой Ларисой Сахьяновой по поводу балетных перспектив моей мамы и сестры. Легендарная балерина категорично ставила отрицательный диагноз на надеждах: «Нет. Не стоит даже пробовать».

Дедушка умер через несколько месяцев после моего рождения, и так у меня появилось предназначение. Нет, не искусственное. Никто силком в балетную школу не тащил, хотя записываться туда мама повела меня не сама, а попросила папу. Боксёра.

Действительно стремилась в балет. До сих пор помню, как меня маленькую завораживал наш театр. Красивой музыкой, яркими декорациями, таинством сцены. А макет зрительного зала, стоявший за стеклянным куполом в кассовом зале и вовсе обладал гипнотическими свойствами. Достать не могла, но тянуло словно магнитом, приходилось подтягиваться и зачарованно смотреть.

Наше уютное училище на улице Ербанова. Сейчас больно смотреть на заброшенное здание, а тогда оно было для нас вторым домом. Мы жили балетом. Когда после занятий нас просили убираться в классах, мы могли часами оттирать пол до блеска лишь бы не уходить, подольше оставаться в атмосфере семьи. И это не просто громкая фраза. Мы были и остаемся настоящей семьёй с яркими встречами и всесторонней поддержкой.

Прошлой осенью была на репетиции и смотрю, а телефон просто разрывается. Как раз в чате училища идёт просто вал поздравлений в мой адрес. Ничего не поняла и продолжила занятие, а закончив, вникла в суть – все радовались за мою номинацию на «Маску».

Это ведь вообще чудо, что я отобралась в число соискателей. В том октябре 2019-го, когда конкурсная комиссия приезжала отсматривать «Талисман», творилось настоящее безумие. Работали на чемпионате мира по боксу, оттуда сразу в театр на репетиции. Подготовка премьеры «Сон в летнюю ночь», репетиции «Бурятских сказок и легенд» и «Талисмана». В голове просто вакуум, а тело просто в шоке от калейдоскопичной смены задач. Какая тут номинация. Вытянуть бы безумный ритм на должном уровне.

Но вот воздалось. Наверное, за одержимость балетом, за служение танцу. Ведь в переходном возрасте хотелось все бросить, но брат убедил верить в себя. Только поступила в театр на практику, попали коленом в висок так сильно, что правая часть головы стала, как у слона, из-за чего начались проблемы с внутричерепным давлением. Жуть, хотелось выть. Но я продолжала танцевать пока не угодила в больницу, где реально пришлось откачивать. Сопутствующих травм, сами понимаете, хватало. Кто мы? Фанатики? Столько терпеть из любви к искусству. Нет. Просто балет – такая же философия, как и любая другая. И главная драма не в подкинутых в пуанты стёклах, как рисуют голливудские блокбастеры, а в том, что даже самые яркие почитатели ценят за эстетическую красоту, хотя мне так хочется, чтобы его научились читать.

И я жалею не о потере номинации. В конце концов, это почётная, но лишь строчка в биографии. Горечь в том, что громкий титул дал бы мне право рассказывать о волшебстве балета более широкой аудитории. Ведь как ни крути стать первой бурятской балериной-лауреатом «Золотой маски» – историческое событие.

В историю, правда, я и так попала. Как первый номинант за время проведения премии, который не смог выйти на сцену в конкурсном показе. Как объявили о номинации, сразу пошло столько внимания. Приятно, конечно, но меня им придавливало.



До поездки в Москву оставалось пару недель, на репетициях всё получалось практически идеально, но на таком эмоциональном и творческом пике организм становится слишком уязвим. И в один момент у меня в голове пошёл звон словно от удара молотом. Утром температура за 39 и продолжает расти. А тут ещё и обостренное чувство ответственности кричит внутри. Ведь столько мечтаний большого числа людей связаны с московской премьерой «Талисмана», а я, артист, которая должна вести спектакль, не могу даже ходить. И диагноз ещё не устанавливался никак. Я без сил под капельницами, живот вздулся словно шар, не повернуться, бесконечные анализы. Даже операцию хотели делать, но в итоге все-таки выяснили – дело в воспалении правой почки.

Но я полетела со всеми. А как иначе? Температура так и стояла 39, кашель сумасшедший, а я всё пыталась в репетициях увидеть для себя хоть малейший шанс. Увы, с 39 бы, может, и станцевала на адреналине, но мышцы на ногах от болезни на столько истощились, что нормально прыгать и крутить просто нереально. Но такая внутренняя борьба. Не знаю, как мои терзания и метания по сцене выглядели со стороны, так как сразу попросила всех ребят вообще со мной не разговаривать. Лишь бы никто не жалел и не задавал вопросы.

Ночью перед выступлением организм принял сигналы мозга, и вроде бы стало полегче. Жаль, хэппи-энда не случилось. Утром пошла к руководству просить дать шанс выступить, но мою отчаянную попытку ухватиться за соломинку не поддержали. Слишком велик был риск. И винить никого здесь не за что. Наверное, надо быть безумцем, чтобы отыграть ситуацию назад и отправить меня на сцену. Я не протестовала, на тот момент достойный показ спектакля в целом был важнее и для меня, и для всех. Пожелала всем удачи, как искренне желаю и сегодня.

Как тогда, в феврале.«Талисман» идёт, а я за кулисами, стараюсь всех настраивать на должный лад, помогаю Лене, которая стала моей заменой в столь ответственный момент. Меня звали выйти на сцену к зрителям, когда всё закончилось, но не смогла. Колотило страшно. Слышать о «Золотой маске» я не могла ещё долго.

Могла ли я выиграть? Хочется верить, что шанс был. За несколько месяцев до попадания в номинацию мы с труппой были в «Домодедово», ждали самолет домой. И только одной мне повезло встретить нашу великую балерину Евгению Образцову. Сфоткалась с ней, и все ребята завидовали. Ещё бы! Прикоснулась к легенде. А совсем скоро мы с ней оказались на соседних строчках в списке претендентов на «Золотую маску».

Могла ли моя жизнь пойти по-другому? Конечно, нет. Квартир и машин, как дарят за медали спортсменам, артистам у нас не положены, звездой, в глянцевом понимании этого понятия, тоже не стать. Было бы мне 22, ещё можно рассуждать о каком-то потерянном звёздном часе, а сейчас у меня и так своя ниша. Произошедшее точно не жизненная развилка.

Когда маленькая Аня раз за разом подтягивалась к макету зала, возможно, был последний случай попытаться сосчитать число посадочных мест. Дальше вопрос заполняемости зала меня больше не волновал. Наверное, я избалована зрительским вниманием. Вашим вниманием. Вы не представляете, какого чувствовать единение с залом, его дыханием, когда волнами тебя накрывает всю, а по телу разливается эйфория. Спасибо огромное за это! Вот моя «Золотая маска»! Ваша Анна Петушинова».

Онлайн-трансляция вручения премии «Золотая Маска» пройдёт сегодня в 12:00 по московскому времени на портале «Рамблер» и будет доступна для всех заинтересованных зрителей.
Милан-Удэ Daily театр театр оперы и балета Бурятия золотая маска
 
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