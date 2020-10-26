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В Бурятии в райадминистрации не было информации для слабовидящих

В Бурятии в райадминистрации не было информации для слабовидящих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После прокурорского вмешательства в здании администрации размещена тактильная мнемосхема для слабовидящих

Прокуратурой Закаменского района Бурятии в суд подан иск о понуждении устранить нарушения законодательства в сфере социальной защиты населения к администрации района.

В здании администрации района отсутствовали тактильная и тактильно-звуковая мнемосхемы, отображающие информацию о помещениях в здании.

Суд удовлетворил требования прокурора района удовлетворены полном объёме, администрацией Закаменского района решение суда исполнено, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



прокуратура
 
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