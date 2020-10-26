После прокурорского вмешательства в здании администрации размещена тактильная мнемосхема для слабовидящих
Прокуратурой Закаменского района Бурятии в суд подан иск о понуждении устранить нарушения законодательства в сфере социальной защиты населения к администрации района.
В здании администрации района отсутствовали тактильная и тактильно-звуковая мнемосхемы, отображающие информацию о помещениях в здании.
Суд удовлетворил требования прокурора района удовлетворены полном объёме, администрацией Закаменского района решение суда исполнено, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии в райадминистрации не было информации для слабовидящих
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