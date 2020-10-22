В Бурятии завершился капитальный ремонт районного Дома культуры

Общество, Фото: минкультуры РБ

Ремонт обошёлся в три миллиона рублей



В Доме культуры «Одон» Кижингинского района Бурятии завершился капитальный ремонт.



На капитальный ремонт было выделено 3 047 200 руб. в рамках национального проекта «Культура». В период капитального ремонта были проведены демонтажные работы, общестроительные, электромонтажные, сделаны туалеты и душевая в хореографическом классе. Также произведён частичный ремонт кровли, полностью отремонтирована лестничная площадка. Основные работы прошли в подвальном помещении здания, где в данный момент расположены малый репетиционный зал, пошивочный, сапожный цеха и художественная мастерская.



— Районный дом культуры – всегда был и остаётся центром притяжения культурной жизни всего района, главная составляющая которого творчество, — рассказала Вера Дашиева, директор клуба.



При «Одоне» функционируют пять народных коллективов с числом участников 113 человек, 18 клубных формирований, в них участвуют 274 человека. В 2019 году после переоборудования кинозала в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в ДК собираются и любители кино для просмотров фильмов в большом формате и в формате 3D.



Открытие после капитального ремонта состоится ориентировочно 13 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

