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В Бурятии завершился капитальный ремонт районного Дома культуры

В Бурятии завершился капитальный ремонт районного Дома культуры
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Ремонт обошёлся в три миллиона рублей

В Доме культуры «Одон» Кижингинского района Бурятии завершился капитальный ремонт.

На капитальный ремонт было выделено 3 047 200 руб. в рамках национального проекта «Культура». В период капитального ремонта были проведены демонтажные работы, общестроительные, электромонтажные, сделаны туалеты и душевая в хореографическом классе. Также произведён частичный ремонт кровли, полностью отремонтирована лестничная площадка. Основные работы прошли в подвальном помещении здания, где в данный момент расположены малый репетиционный зал, пошивочный, сапожный цеха и художественная мастерская.

— Районный дом культуры – всегда был и остаётся центром притяжения культурной жизни всего района, главная составляющая которого творчество, — рассказала Вера Дашиева, директор клуба.

При «Одоне» функционируют пять народных коллективов с числом участников 113 человек, 18 клубных формирований, в них участвуют 274 человека. В 2019 году после переоборудования кинозала в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в ДК собираются и любители кино для просмотров фильмов в большом формате и в формате 3D.

Открытие после капитального ремонта состоится ориентировочно 13 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.
культура минкульт
 
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