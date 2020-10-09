Бурятия впечатлила студента из Африки

Вышел выпуск передачи «Россия глазами иностранцев», которая снималась в сентябре в Бурятии. Героем серии стал 24-летний студент Казанского национального исследовательского технологического университета, уроженец Замбии (Южная Африка) Татенда Лунгу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте студента Тюменского госуниверситета Даниила Грамотина «Россия глазами иностранца» молодые люди из разных стран на три дня отправляются в деревни и сёла дальних регионов России. Там иностранцы знакомятся с бытом коренных народов и рассуждают о приобретённом опыте с точки зрения своей родной культуры.
Гидом для уроженца Замбии выступил житель Бурятии Антон Миронов. Он учил иностранца скакать на лошади, стрелять из ружья и лука.
- Есть способ, с помощью которого стреляют монголы до сих пор, тетива ложится с этой стороны. Это для того, чтобы можно было быстро – ну, допустим, ты сидишь на лошади, в левой руке лук у тебя, правой рукой ты стрелу достал, сразу сюда ложишь и, не теряя времени, сразу стреляешь, - рассказывал гид гостю.
Стрельба из лука поразила студента из Африки. «Это был мой первый раз, когда я стрелял из лука. Я хочу сейчас начать заниматься этим», - отметил он.
Замбийцу также показывали, как готовят настоящий плов – в казане на огне. «Очень прикольная вещь. Отвечаю», - восхитился Татенда Лунгу.
Студент Казанского национального исследовательского технологического университета посетил разные колоритные места Бурятии – Байкал, помещения бывшего рыбозавода в Старом Энхалуке, который сейчас превращают в музей, гуннскую крепость в Иволгинском районе, кумысную ферму, Тамчинский дацан в Селенгинском районе и т.д.
- Тут самое крутое место, очень мирное, спокойное. Очень красивая природа, - поделился впечатлениями иностранец по поводу природных красот.
Побывал он и в Иволгинском дацане, где ему рассказали о буддизме, нетленном теле Хамбо Ламы Этигэлова, в целом о дацане.
- Мне дали такое вдохновение, понимаете - сохранение культуры именно здесь, всем странам нужно сохранить свою культуру. Всё это было в первый раз, всё необычно – еда, люди. Почти всё я запомнил. Люди очень гостеприимные, - заключил Татенда в конце передачи.