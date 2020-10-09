Бурятия впечатлила студента из Африки

Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте студента Тюменского госуниверситета Даниила Грамотина «Россия глазами иностранца» молодые люди из разных стран на три дня отправляются в деревни и сёла дальних регионов России. Там иностранцы знакомятся с бытом коренных народов и рассуждают о приобретённом опыте с точки зрения своей родной культуры.







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