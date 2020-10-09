Паспортные столы в Улан-Удэ перешли на работу по записи⠀

В улан-удэнских паспортных столах введены ограничения по приёму граждан



Чтобы обратиться по вопросам выдачи справок и регистрационного учета, теперь необходимо предварительно записаться по телефону, сообщили в управлении информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ.⠀

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- Данная мера является вынужденной и направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Поскольку паспортные столы всегда загружены и являются местом скопления людей, это фактор риска. Мы просим горожан с пониманием отнестись к этим ограничениям, - прокомментировал начальник управления информатизации и информационных ресурсов Михаил Павлов.⠀

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