В улан-удэнских паспортных столах введены ограничения по приёму граждан
Чтобы обратиться по вопросам выдачи справок и регистрационного учета, теперь необходимо предварительно записаться по телефону, сообщили в управлении информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ.⠀
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- Данная мера является вынужденной и направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Поскольку паспортные столы всегда загружены и являются местом скопления людей, это фактор риска. Мы просим горожан с пониманием отнестись к этим ограничениям, - прокомментировал начальник управления информатизации и информационных ресурсов Михаил Павлов.⠀
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Паспортные столы в Улан-Удэ перешли на работу по записи⠀
Общество, Фото:
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