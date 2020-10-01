В Бурятии проведут конкурс чтецов, посвящённый автору гимна республики

Мероприятие должно было пройти в конце марта этого года



В Бурятии состоится X межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба». Мероприятие будет посвящено 95-летию народного поэта республики, члена союза писателей СССР, лауреата госпремии Бурятии, заслуженного работника культуры России, автора гимна РБ, популярных песен и поэтических сборников Дамбы Жалсараева.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Индивидуальное исполнение (художественное чтение стихов);

- Коллективное исполнение (творческий коллектив представляет поэтическую композицию, инсценировки из спектаклей, стихотворения).



Принять участие могут творческие коллективы и исполнители от образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего профессионального образования; учащиеся общеобразовательных школ, образовательных организаций дополнительного образования, досуговых учреждений; любители поэзии.



Конкурс состоится в дистанционном формате. С 12 по 25 ноября участники могут отправить свои видеозаписи выступлений. С 26 ноября по 2 декабря состоится просмотр конкурсных работ членами жюри. На конкурс принимаются видеозаписи выступлений, снятые на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров и наложения аудиодорожек).



Заявки и видеоматериалы на участие в юбилейном межрегиональном онлайн-конкурсе чтецов «Четыре неба» принимаются в электронном виде до 25 ноября по электронной почте: 03-kol@mail.ru. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба колледжа.



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