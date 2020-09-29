На нефтебазе «Бурятнефпродукт» пройдут учения

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Бурятии пройдёт всероссийская тренировка по гражданской обороне



2 октября в Бурятии состоится штабная тренировка по гражданской обороне (ГО). Данная тренировка ежегодно проходит по всей стране, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



В крупномасштабных учениях будут задействованы органы власти, муниципальные образования и организации.



- В ходе второго этапа пройдет практическое мероприятие по развертыванию сил и средств гражданской обороны на территории г. Улан-Удэ. В этом году будет отработана ликвидация условной чрезвычайной ситуации на нефтебазе «Бурятнефтепродукт, - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии (по гражданской обороне и защите населения) Евгений Шангин



Помимо этого, в Улан-Удэ развернётся несколько площадок: пост радиационно-химического наблюдения на базе Улан-Удэнского авиационного завода, станция обработки техники, подвижный пункт питания и вещевого снабжения. Также будет организовано приведение в готовность защитного сооружения гражданской обороны для укрытия работников на базе ЛВРЗ.



В рамках тренировки всем муниципальным образованиям будут даны определенные вводные, по которым они отработают практические мероприятия. Всего по всей Бурятии в учениях будет задействовано около 7,5 тысяч человек и 750 единиц техники.



2 октября в 10.30 по местному времени в Бурятии будут запущены все имеющиеся системы оповещения населения регионального, муниципального и объектового уровней, пройдет сигнал гражданской обороны «Внимание всем», затем на первых 10 телеканалах мультиплекса прервется вещание, по телевидению и радио будет дана информация о проводимой тренировке.



Жителей просят соблюдать спокойствие.

