Певица Клава Кока объявила новую валюту Бурятии





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бурят-Монгольское Комьюнити (@bmkru) 27 Сен 2020 в 10:23 PDT



Этот забавный момент опубликовали в бурятском паблике «bmkru». Администраторы паблика задали подписчикам шуточный вопрос, во сколько обойдётся проезд в автобусе в этой валюте. Жители Бурятии шутят в комментариях: «2 кошки и 4 котёнка», «Сдачу кисками», «24 кошки», «Где можно разменять двух котов?», «24 клавы кошки».



Другие сострили, что в Бурятии совершенно другая валюта: «А у нас же тугрики?», «Я думала, овцы».



Ролик быстро набирает популярность в Сети. За час его просмотрели более 10 тысяч раз.



Этот забавный момент опубликовали в бурятском паблике «bmkru». Администраторы паблика задали подписчикам шуточный вопрос, во сколько обойдётся проезд в автобусе в этой валюте. Жители Бурятии шутят в комментариях: «2 кошки и 4 котёнка», «Сдачу кисками», «24 кошки», «Где можно разменять двух котов?», «24 клавы кошки».Другие сострили, что в Бурятии совершенно другая валюта: «А у нас же тугрики?», «Я думала, овцы».Ролик быстро набирает популярность в Сети. За час его просмотрели более 10 тысяч раз.

Популярная певица Клава Кока стала участником шоу «Пой без правил» на ТНТ (16+). Это новое музыкально-развлекательное шоу от ComedyClub Production и продюсеров Гарика Мартиросяна, Андрея Аверина и Зураба Матуа. Организаторы заявляют, что шоу «покажет популярных исполнителей такими, какими их никто и никогда не видел. Даже они сами!»Здесь певцам дают различные задания, например, писать ответы на сообщения и петь песню. Во время такого задания Клаве попался вопрос от Андрея Аверина «Какая денежная единица в Бурятии». Клава, которой нужно и петь, и печатать, «зависла», не смогла сообразить и ответила наобум: «Кошки».