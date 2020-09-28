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Певица Клава Кока объявила новую валюту Бурятии

Певица Клава Кока объявила новую валюту Бурятии
Общество, 
Популярная певица пошутила на эту тему на федеральном канале

Популярная певица Клава Кока стала участником шоу «Пой без правил» на ТНТ (16+). Это новое музыкально-развлекательное шоу от ComedyClub Production и продюсеров Гарика Мартиросяна, Андрея Аверина и Зураба Матуа. Организаторы заявляют, что шоу «покажет популярных исполнителей такими, какими их никто и никогда не видел. Даже они сами!»

Здесь певцам дают различные задания, например, писать ответы на сообщения и петь песню. Во время такого задания Клаве попался вопрос от Андрея Аверина «Какая денежная единица в Бурятии». Клава, которой нужно и петь, и печатать, «зависла», не смогла сообразить и ответила наобум: «Кошки».



Этот забавный момент опубликовали в бурятском паблике «bmkru». Администраторы паблика задали подписчикам шуточный вопрос, во сколько обойдётся проезд в автобусе в этой валюте. Жители Бурятии шутят в комментариях: «2 кошки и 4 котёнка», «Сдачу кисками», «24 кошки», «Где можно разменять двух котов?», «24 клавы кошки».

Другие сострили, что в Бурятии совершенно другая валюта: «А у нас же тугрики?», «Я думала, овцы».

Ролик быстро набирает популярность в Сети. За час его просмотрели более 10 тысяч раз.

певцы телевидение
 
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