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Бегун из Петербурга добрался до Улан-Удэ

Бегун из Петербурга добрался до Улан-Удэ
Общество,  Фото:страница спортсмена
В столице Бурятии его встретили как почётного гостя

Бегун Максим Егоров-Курмыш из Санкт-Петербурга добрался до Улан-Удэ. О встрече атлета в столице Бурятии рассказал депутат Народного Хурала, большой любитель бега Михаил Гергенов в Facebook.

- Максим Егоров бежит из Санкт-Петербурга. До Улан-Удэ он уже пробежал 6300 км. Сегодня встретили бегуна на должном уровне, с министром спорта Бурятии. С ветеранами, семьёй Мункоевых, мы пробежали с нашим Героем 14 км. Счастливой дороги до Владивостока, Максим. Ещё 4000 км, больше года в пути по всей матушке России, - поделился Гергенов.


29-летний житель Санкт-Петербурга Максим Егоров поставил себе цель добежать от Питера до Владивостока. Марафонец стартовал 26 января. Парень двигается вдоль федеральных трасс. Сделав же дневную норму километража, он отдыхает, ночует в гостиницах или же в гостях.

- Вопрос – зачем? – самый частый, что мне задают, - ранее рассказывал Максим журналистам в Твери. - А я и не знаю точно, как ответить. Доказать себе хотелось, что смогу такое. И другим сказать: даже если вас отговаривают, решайтесь делать то, чего вы действительно хотите. Не бойтесь. Я вот сделал - и не пожалел. Пока всё идёт хорошо!

В соседней Иркутской области он пробыл в течение нескольких дней. Побывал на Байкале в Листвянке, попробовал байкальского омуля, познакомился с архитектурой города Иркутск и т.д.




спорт легкая атлетика путешественники
 
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