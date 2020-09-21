На Никольском мысе в Бурятии собрали четыре тонны мусора

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Сотрудники нацпарка отмечают, что мусора становится меньше



Сотрудники национального парка «Тункинский» собрали четыре тонны мусора во время уборки в местности Никольского мыса. «Уловом» стали пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, бумага и картон, и даже старые вещи.



- Мы хотим, чтобы в лесах, прибрежных зонах, на местах массового отдыха было чисто, а для этого каждый должен понимать, что соблюдать порядок так просто - достаточно забирать после отдыха мусор за собой, - сказал государственный инспектор Аршанского инспекторского участка Андрей Демин.



Совместными усилиями участники акции собрали более 50 больших мешков мусора.



- Мы убирались на двух пикниковых точках, вдоль реки Иркута. Мы каждый год проводим уборку этой территории, хочется отметить, что с каждым годом здесь все меньше мусора, - рассказала научный сотрудник отдела науки и экологического просвещения национального парка «Тункинский» Екатерина Криваль.





