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Рэпер Хаски из Бурятии анонсировал выход нового альбома

Рэпер Хаски из Бурятии анонсировал выход нового альбома
Общество,  Фото:скриншот
Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног»

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), являющийся уроженцем Улан-Удэ, анонсировал в сторис в Instagram выход своего нового альбома: «Леди и джентльмены! Хочу вам сообщить, что мой новый альбом выйдет в ночь с 24 на 25 сентября. Спасибо». Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног». 

Последний на сегодня альбом музыканта — «Любимые песни (воображаемых) людей» — вышел три года назад.    

Также за последние три недели исполнитель выпустил несколько новых песен: «Аферист», «Бесконечный магазин», «Люцифер».


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