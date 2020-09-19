Рэпер Хаски из Бурятии анонсировал выход нового альбома

Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног»
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), являющийся уроженцем Улан-Удэ, анонсировал в сторис в Instagram выход своего нового альбома: «Леди и джентльмены! Хочу вам сообщить, что мой новый альбом выйдет в ночь с 24 на 25 сентября. Спасибо». Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног».
Последний на сегодня альбом музыканта — «Любимые песни (воображаемых) людей» — вышел три года назад.
Также за последние три недели исполнитель выпустил несколько новых песен: «Аферист», «Бесконечный магазин», «Люцифер».
Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног»
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