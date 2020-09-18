В Агинском округе отметили «бриллиантовую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Также забайкальские работники ЗАГСа поздравили ещё три «золотые» пары



В Забайкальском крае продолжается вручение медалей «За любовь и верность» и чествование почтенных пар. Праздник состоялся в Могойтуйском, Дульдургинском и Борзинском районах.



В посёлке Могойтуй медалью «За любовь и верность» наградили семью Пунсуковых, состоящих в браке 60 лет. Делегация для награждения приехала к супругам домой вместе с автоклубом. Награду вручил замглавы района Могойтуйского района Болот Намжилов.



Владимир и Цыремжит Пунсуковы – дети войны. Владимир Дарижапович – ветеран труда, имеет орден Трудового Красного Знамени, четыре медали за труд, а также множество ведомственных и региональных почётных грамот. Его супруга Цыремжит – также ветеран труда, награждена серебряной медалью ВДНХ СССР, многими грамотами и благодарственными письмами. Супруги воспитали пять сыновей и дочь, 28 внуков и правнуков.



В отделе ЗАГС Дульдургинского района супругов чествовали по национальным бурятским обычаям. Семьям Ивана Ивановича и Мыдыгмы Жигжитжаповны Шимитовых из села Токчин и Цыбенжап Бальжинимаевича Долгоржапова и Валентины Раднаевны Дашинимаевой из Узона вручили хадаки. Каждая из пар отметила в этом году 50 лет совместной жизни. Награды вручила замглавы Дульдургинского района Мыдыгма Жамбалова.



Иван Шимитов – ветеран труда, удостоен звания «Заслуженный работник ЖКХ Агинского Бурятского автономного округа», председатель совета ветеранов Токчина. Его супруга Мыдыгма – ветеран педагогического труда, работает 40 лет и награждена медалью Материнства 2 и 3 степеней. У супругов 7 детей, 24 внука и 3 правнука.



Цыбенжап Долгоржапов – заслуженный работник сельского хозяйства Агинского Бурятского автономного округа, имеет множество грамот района, округа, области, края, а также почётную грамоту министерства сельского хозяйства РФ. Его супруга Валентина – почётный работник общего образования РФ, педагог-библиотекарь с 40-летним стажем. Супруги воспитали пятерых детей и десятерых внуков.



В Борзинском районе поздравили с золотой свадьбой Михаила Константиновича Кротова и Людмилу Ивановну Полухину. Работники отдела ЗАГС вручили им подарки, юбилейное свидетельство о браке и приветственный адрес от главы района Юрия Сайфулина. За 50 лет совместной жизни супруги воспитали двое детей, шесть внуков и четыре правнука. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

