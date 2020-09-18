 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Агинском округе отметили «бриллиантовую свадьбу»

В Агинском округе отметили «бриллиантовую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Также забайкальские работники ЗАГСа поздравили ещё три «золотые» пары

В Забайкальском крае продолжается вручение медалей «За любовь и верность» и чествование почтенных пар. Праздник состоялся в Могойтуйском, Дульдургинском и Борзинском районах.

В посёлке Могойтуй медалью «За любовь и верность» наградили семью Пунсуковых, состоящих в браке 60 лет. Делегация для награждения приехала к супругам домой вместе с автоклубом. Награду вручил замглавы района Могойтуйского района Болот Намжилов.

Владимир и Цыремжит Пунсуковы – дети войны. Владимир Дарижапович – ветеран труда, имеет орден Трудового Красного Знамени, четыре медали за труд, а также множество ведомственных и региональных почётных грамот. Его супруга Цыремжит – также ветеран труда, награждена серебряной медалью ВДНХ СССР, многими грамотами и благодарственными письмами. Супруги воспитали пять сыновей и дочь, 28 внуков и правнуков.

В отделе ЗАГС Дульдургинского района супругов чествовали по национальным бурятским обычаям. Семьям Ивана Ивановича и Мыдыгмы Жигжитжаповны Шимитовых из села Токчин и Цыбенжап Бальжинимаевича Долгоржапова и Валентины Раднаевны Дашинимаевой из Узона вручили хадаки. Каждая из пар отметила в этом году 50 лет совместной жизни. Награды вручила замглавы Дульдургинского района Мыдыгма Жамбалова.

Иван Шимитов – ветеран труда, удостоен звания «Заслуженный работник ЖКХ Агинского Бурятского автономного округа», председатель совета ветеранов Токчина. Его супруга Мыдыгма – ветеран педагогического труда, работает 40 лет и награждена медалью Материнства 2 и 3 степеней. У супругов 7 детей, 24 внука и 3 правнука.

Цыбенжап Долгоржапов – заслуженный работник сельского хозяйства Агинского Бурятского автономного округа, имеет множество грамот района, округа, области, края, а также почётную грамоту министерства сельского хозяйства РФ. Его супруга Валентина – почётный работник общего образования РФ, педагог-библиотекарь с 40-летним стажем. Супруги воспитали пятерых детей и десятерых внуков.

В Борзинском районе поздравили с золотой свадьбой Михаила Константиновича Кротова и Людмилу Ивановну Полухину. Работники отдела ЗАГС вручили им подарки, юбилейное свидетельство о браке и приветственный адрес от главы района Юрия Сайфулина. За 50 лет совместной жизни супруги воспитали двое детей, шесть внуков и четыре правнука. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
семьи свадьба юбилей Агинский Бурятский округ Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту
В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту
Общество, 18.09.2020
На состязания приедут спортсмены из Улан-Удэ, Читы и других городов
Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Общество, 18.09.2020
Также китайские врачи прислали 1000 защитных гигиенических костюмов
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
Общество, 18.09.2020
Юные артисты покажут своё мастерство в дистанционном формате
В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин
В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин
Общество, 18.09.2020
Соревнования состоятся в ФСК с 29 сентября по 3 октября
В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября
В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября
Общество, 18.09.2020
Зампред правительства края назвал её фейком
Гиревик Бурятии завоевал «золото» на первенстве России
Гиревик Бурятии завоевал «золото» на первенстве России
Общество, 18.09.2020
Сергей Каргин победил в весовой категории 73 кг
В посёлке Агинское ограничены массовые мероприятия
В посёлке Агинское ограничены массовые мероприятия
Общество, 18.09.2020
Местному общепиту рекомендовано ограничить время работы
Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО
Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО
Общество, 18.09.2020
Спортсменам вручили благодарственные письма за подписью Юрия Трутнева
В Иркутской области на реках понизился уровень воды
В Иркутской области на реках понизился уровень воды
Общество, 18.09.2020
В районах продолжает действовать режим повышенной готовности
В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино
В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино
Общество, 18.09.2020
Кинопоказ внеконкурсных работ будет бесплатным
В Бурятии выберут «Мисс УИС»
В Бурятии выберут «Мисс УИС»
Общество, 18.09.2020
Соревноваться будут 11 осуждённых
Игорь Шутенков: «Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось»
Игорь Шутенков: «Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось»
Общество, 18.09.2020
Мэр Улан-Удэ принял участие в посадке деревьев на Мемориале Победы
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту
Общество, 18.09.2020
Осуждённые тренировались самостоятельно
В Улан-Удэ разваливается новый асфальт на Трубачеева
В Улан-Удэ разваливается новый асфальт на Трубачеева
Общество, 18.09.2020
Проблемой займётся специальная комиссия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^