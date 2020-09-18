Акция «Притормози – жизнь сохрани» прошла в Улан-Удэ

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Работали юные инспекторы движения



С наступлением учебного года активисты движения юных инспекторов движения Бурятии возобновили профилактическую работу



Учащиеся средней школы № 4 Улан-Удэ и педагоги дома творчества «Форус» провели профилактическую акцию «Притормози – жизнь сохрани». Водителям напомнили о необходимости снижения скорости перед пешеходным переходом.



Юные помощники Госавтоинспекции при подготовке к мероприятию написали десяти писем водителям с советами по соблюдению ПДД на пешеходных переходах. В своих обращениях ЮИДовцы просили взрослых быть внимательными на маршрутах движения детей к школам. «Заранее снижайте скорость движения, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах и учите своих детей безопасному поведению на дороге», - разъясняли ребята водителям.



Мероприятие в центре города привлекло внимание не только водителей, но и пешеходов. Взрослые обещали быть внимательными на дороге, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





