Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили

Он не состоится из-за пандемии коронавируса



Мужской чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.



Чемпионат мира должен был пройти в Иркутске с 5 по 11 октября. В сентябре появилась информация, что сборные Швеции и Германии из-за ситуации с пандемией коронавируса не примут участия в турнире. Ранее от участия отказалась сборная США.



- Нет (не состоится), потому что все международные соревнования на этот период отменены, - сказал Матыцин, отвечая на вопрос РИА Новости, состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске.

