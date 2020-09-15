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Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили
Общество,  Фото:pixabay.com
Он не состоится из-за пандемии коронавируса

Мужской чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

Чемпионат мира должен был пройти в Иркутске с 5 по 11 октября. В сентябре появилась информация, что сборные Швеции и Германии из-за ситуации с пандемией коронавируса не примут участия в турнире. Ранее от участия отказалась сборная США.

- Нет (не состоится), потому что все международные соревнования на этот период отменены, - сказал Матыцин, отвечая на вопрос РИА Новости, состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске.
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