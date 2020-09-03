Улан-удэнца-должника не пустили на борт самолёта в Турцию

Жителя Бурятии «развернули» в аэропорту Внуково



33-летнего улан-удэнца не пустили на борт самолёта, отправившегося в Анталию, из-за неуплаченного долга в пользу Пенсионного фонда. Об этом случае рассказали в УФССП по Бурятии.



Ранее судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства по адресу проживания, но мужчина так и не погасил долг.



О задолженности ему пришлось вспомнить во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту Внуково. Сотрудники пограничной службы отказали в прохождении пограничного контроля из-за наложенного запрета на выезд за границу.



Мужчина тут же кинулся оплачивать задолженность. Он заплатил необходимые 22 тысяч с помощью электронного сервиса. Но выехать в Турцию в итоге смог лишь на следующий день.



- Оплата задолженности автоматически не снимает запрет на выезд за границу. Процедура снятия ограничения занимает определенный период времени, поэтому необходимо заблаговременно позаботиться о своем отдыхе за границей, - поясняют судебные приставы.



На сегодняшний день в Бурятии ограничено в праве выезда свыше 4,5 тысяч жителей.



