Жителя Бурятии «развернули» в аэропорту Внуково
33-летнего улан-удэнца не пустили на борт самолёта, отправившегося в Анталию, из-за неуплаченного долга в пользу Пенсионного фонда. Об этом случае рассказали в УФССП по Бурятии.
Ранее судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства по адресу проживания, но мужчина так и не погасил долг.
О задолженности ему пришлось вспомнить во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту Внуково. Сотрудники пограничной службы отказали в прохождении пограничного контроля из-за наложенного запрета на выезд за границу.
Мужчина тут же кинулся оплачивать задолженность. Он заплатил необходимые 22 тысяч с помощью электронного сервиса. Но выехать в Турцию в итоге смог лишь на следующий день.
- Оплата задолженности автоматически не снимает запрет на выезд за границу. Процедура снятия ограничения занимает определенный период времени, поэтому необходимо заблаговременно позаботиться о своем отдыхе за границей, - поясняют судебные приставы.
На сегодняшний день в Бурятии ограничено в праве выезда свыше 4,5 тысяч жителей.
Улан-удэнца-должника не пустили на борт самолёта в Турцию
Общество, Фото:
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