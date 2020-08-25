Суд обязал иркутянку убраться в собственной квартире

Отмечается, что сейчас соседи гражданки не имеют претензий к санитарному состоянию жилого дома.





Суд обязал жительницу четырёхэтажного многоквартирного дома в микрорайоне Юбилейный Иркутска привести свою квартиру в соответствие санитарным нормам.Долгое время женщина приносила вещи из мусорных баков в свою двухкомнатную квартиру. В итоге в её и соседском жилье появились насекомые и грызуны. После жалоб соседей нечистоплотной гражданки с исков в суд обратились городские власти.- Свердловский районный суд Иркутска обязал гражданку провести санитарную обработку, дезинсекцию и дератизацию жилого помещения, устранить источники неприятного запаха. Судебные приставы совместно с администрацией Иркутска и управляющей компанией очистили квартиру. На полигон бытовых отходов вывезено три грузовые машины мусора. Также приняты меры по уничтожению тараканов, клопов и крыс, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.