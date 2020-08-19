В Забайкалье пройдёт реконструкция боя времён Великой Отечественной

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

В исторической имитации примут участие около 170 человек и военная техника



Краевая военно-историческая реконструкция «На безымянной высоте» состоится 29 августа возле посёлка Холбон Шилкинского района Забайкалья. Имитация боя будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



На мероприятие приглашены жители Шилкинского, Нерчинского, Тунгокоченского, Чернышевского, Могойтуйского, Сретенского, Агинского, Балейского районов. Зрителям представят масштабное действо длительностью 1,5 часа. Реконструкция будет проведена с применением сертифицированной пиротехники, охолощённого оружия и аутентичного снаряжения. По сценарию в имитации боя участвуют порядка 170 человек, которые будут представлять солдат Красной Армии и армии вермахта. Также задействуют технику времён Великой Отечественной войны, которая использовалась в съёмках художественного фильма «321-я Сибирская»: полуторка ГАЗ - АА, ЗИС-5, ЗИС-157 с установкой БМ-13 («Катюша»), ГАЗ-67, Dodge ¾, Willys, танк Т-34.



Кроме того, на месте реконструкции развернется лагерь с полевой кухней. Будут работать интерактивные площадки «Быт солдат РККА и вермахта», «Военный госпиталь», «Выставка военной техники», «Выставка оружия военного времени времён ВОВ», «Выставка современного огнестрельного оружия российской армии» и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

