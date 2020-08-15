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Творческий номер красавицы из Бурятии отобрали в финал конкурса «Миссис Россия Мира»

Творческий номер красавицы из Бурятии отобрали в финал конкурса «Миссис Россия Мира»
Общество,  Фото:предоставлено региональным представителем конкурса
Финал конкурса состоится сегодня, 15 августа

В финале всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира-2020» принимают участие 46 прекрасных женщин.

Как сообщал «Байкал-Daily», город Улан-Удэ представляет на конкурсе Александра Балданова, обладательница титула «Миссис Улан-Удэ-2020», а регион - победительница конкурса «Миссис Бурятия-2020» Олеся Игумнова, 2-я «Вице-миссис Бурятия-2020» Светлана Албегова, «Миссис Фотомодель-2020» Бальжидма Янданова, «Миссис Уверенность-2020» Анна Хохолова.

- Позади у участниц показ визиток и творческих номеров. Было показано 30 номеров, и в финал отобрали 6 лучших номеров. Нам очень приятно, что в финал прошёл номер нашей «Миссис Улан-Удэ-2020» Александры Балдановой с песней Любови Успенской «К единственному, нежному», - рассказала «Байкал-Daily» Наталия Быкова, региональный представитель конкурса «Миссис Россия Мира».

На протяжении нескольких дней шла плотная подготовка к финальному выступлению, репетиции проходили с 10 до 22 часов. Красавицы приготовили 3 выхода: первый выход – это представление участниц, второй – выход в национальном костюме, третий финальный - в красивых вечерних платьях от известного московского дизайнера Анны Воронковой.



Также сейчас проходит интернет-голосование на официальном сайте конкурса «Миссис Россия Мира», где можно поддержать красавиц из Бурятии. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет обладательницей титула «Виртуальная Миссис Россия Мира».

- Многие часто задают вопрос, почему конкурс называется «Миссис Россия Мира». Ответ прост - потому что победительница этого конкурса поедет представлять Россию на конкурс «Миссис Мира», в котором принимают участие самые красивые и успешные мамы со всего мира, - отметила Наталия Быкова.

Финал творческого состязания состоится 15 августа

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