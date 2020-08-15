Финал конкурса состоится сегодня, 15 августа
В финале всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира-2020» принимают участие 46 прекрасных женщин.
Как сообщал «Байкал-Daily», город Улан-Удэ представляет на конкурсе Александра Балданова, обладательница титула «Миссис Улан-Удэ-2020», а регион - победительница конкурса «Миссис Бурятия-2020» Олеся Игумнова, 2-я «Вице-миссис Бурятия-2020» Светлана Албегова, «Миссис Фотомодель-2020» Бальжидма Янданова, «Миссис Уверенность-2020» Анна Хохолова.
- Позади у участниц показ визиток и творческих номеров. Было показано 30 номеров, и в финал отобрали 6 лучших номеров. Нам очень приятно, что в финал прошёл номер нашей «Миссис Улан-Удэ-2020» Александры Балдановой с песней Любови Успенской «К единственному, нежному», - рассказала «Байкал-Daily» Наталия Быкова, региональный представитель конкурса «Миссис Россия Мира».
На протяжении нескольких дней шла плотная подготовка к финальному выступлению, репетиции проходили с 10 до 22 часов. Красавицы приготовили 3 выхода: первый выход – это представление участниц, второй – выход в национальном костюме, третий финальный - в красивых вечерних платьях от известного московского дизайнера Анны Воронковой.
Также сейчас проходит интернет-голосование на официальном сайте конкурса «Миссис Россия Мира», где можно поддержать красавиц из Бурятии. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет обладательницей титула «Виртуальная Миссис Россия Мира».
- Многие часто задают вопрос, почему конкурс называется «Миссис Россия Мира». Ответ прост - потому что победительница этого конкурса поедет представлять Россию на конкурс «Миссис Мира», в котором принимают участие самые красивые и успешные мамы со всего мира, - отметила Наталия Быкова.
Финал творческого состязания состоится 15 августа
Творческий номер красавицы из Бурятии отобрали в финал конкурса «Миссис Россия Мира»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 15.08.2020
Проходят лечение сейчас 612 человек
Общество, 15.08.2020
В республике по-прежнему дождливо
Номинации выиграли дизайнер Евгения Мэрдыгеева и фотограф Алима Салбаева
На выигранные средства будут подготовлены добровольцы для сопровождения мероприятий по бурятскому языку
В республике стартовало рейдовое мероприятие «Трактор-2020»
Мать девочек также получила сертификат на подобный билет от авиакомпании
В настоящее время тир временно прекратил свою работу
100 баллов на ЕГЭ получили 9 выпускников края
На борту самолёта «обнаружили» больного с подозрением на коронавирус
Профилактические рейды проводятся в рамках подготовки к новому учебному году
Изменения собираются ввести для оказания финансовой помощи бюджетам муниципалитетов
Также их собираются привлечь к работе в оздоровительных лагерях
Поезда вновь будут курсировать между Кабанским и Слюдянским районами
Сейчас прорабатывается вопрос о грейдировании дороги
Он коснётся более 65 тысяч граждан республики