С 13 августа начнётся интернет-голосование на сайте конкурса - за титул «Виртуальная Миссис Россия Мира»
Пять красавиц из Бурятии представят республику на конкурсе «Миссис Россия Мира-2020» в Москве.
Город Улан-Удэ представит Александр Балданова, обладательница титула «Миссис Улан-Удэ-2020», а регион - победительница конкурса «Миссис Бурятия-2020» Олеся Игумнова, 2-я «Вице-миссис Бурятия-2020» Светлана Албегова, «Миссис Фотомодель-2020» Бальжидма Янданова, «Миссис Уверенность-2020» Анна Хохолова.
- 12 августа пройдёт первая встреча участниц с жюри, показ визиток и творческих номеров. С 13 августа начнётся интернет-голосование на официальном сайте конкурса - за титул «Виртуальная Миссис Россия Мира». Финал творческого состязания состоится 15 августа, - сообщила Наталия Быкова, региональный представитель конкурса «Миссис Россия Мира».
С 12 по 15 августа в Москва пройдёт масштабный всероссийский конкурс красоты и талантов для замужних женщин «Миссис Россия Мира-2020», в котором примут участие более шестидесяти красавиц.
Пять красавиц представят Бурятию на конкурсе «Миссис Россия Мира-2020»
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