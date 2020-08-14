В Бурятии рассказали о времени, когда жителей было больше миллиона

Средний возраст жителей был 30 лет



В Бурятстате рассказали, как проходила перепись населения в 1989 году. Тогда численность населения республики достигала более миллиона человек



По состоянию на 12 января 1989 года, на территории Бурятской АССР было 20 районов, 6 городов, 34 посёлка городского типа, 609 сельских населённых пунктов. Именно в 1989 году зафиксирована максимальная численность населения Бурятии. Доля городского населения составила 61,7 %.



На 1000 мужчин приходилось 1038 женщин. Средний возраст жителей составил 30 лет.



В 1989 году перепись населения проводилась методом опроса. Накануне переписи переписчик делал предварительный обход своего участка, который длился пять дней, с 7 по 11 января включительно. С 12 по 19 января проходил основной этап переписи. Кроме того, с 22 по 26 января выборочно проводился контрольный обход: в городской местности – в каждом счетном участке по каждому четвертому жилому помещению; в сельской местности - только в каждом четвертом участке, но по всем жилым помещениям.



Программа переписи 1989 года включала в себя 25 вопросов, из которых 20 – для сплошного опроса, 5 – для выборочного. Отличительной особенностью переписи явилось то, что впервые после переписи 1926 года были собраны данные о жилищных условиях населения.



Превысит ли показатель численности населения Бурятии отметку в один миллион человек, покажет всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля в 2021 году.

