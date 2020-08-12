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Бурятский музыкант записал кавер на «Кукушку» на морин-хууре

Бурятский музыкант записал кавер на «Кукушку» на морин-хууре
Общество, 
Знаменитая песня Виктора Цоя зазвучала по-особенному

Бурятский музыкант Эдуард Сампилов записал кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка», исполнив композицию на национальном инструменте морин-хуур. Композицию он дополнил вокалом.

- 1990 - 2020. 30 лет без Виктора Цоя... – подписал видео Эдуард.

В этом исполнении знакомая песня звучит довольно интересно и необычно. Новое звучание придаёт некий этнический шарм, а голос Эдуарда привносит определённый оттенок настроению песни.

видео со страницы Эдуарда Сампилова

Подписчики остались в восторге от этого исполнения: «У как интересно на морин хуре. Ехэ сонин байна чанахад. Баярлаа», «Чагнахад (слушайте – прим. ред.), «Вы супер», «У как интересно на морин хуре. Ехэ сонин байна чанахад. Баярлаа (У как интересно на морин хуре. Очень удивительно было послушать. Спасибо, - прим. ред.).

За два часа видеоролику поставили 29 лайков.
музыканты морин-хуур
 
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