Бурятский музыкант записал кавер на «Кукушку» на морин-хууре

Знаменитая песня Виктора Цоя зазвучала по-особенному
Бурятский музыкант Эдуард Сампилов записал кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка», исполнив композицию на национальном инструменте морин-хуур. Композицию он дополнил вокалом.
- 1990 - 2020. 30 лет без Виктора Цоя... – подписал видео Эдуард.
В этом исполнении знакомая песня звучит довольно интересно и необычно. Новое звучание придаёт некий этнический шарм, а голос Эдуарда привносит определённый оттенок настроению песни.
видео со страницы Эдуарда Сампилова
Подписчики остались в восторге от этого исполнения: «У как интересно на морин хуре. Ехэ сонин байна чанахад. Баярлаа», «Чагнахад (слушайте – прим. ред.), «Вы супер», «У как интересно на морин хуре. Ехэ сонин байна чанахад. Баярлаа (У как интересно на морин хуре. Очень удивительно было послушать. Спасибо, - прим. ред.).
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