Режиссёр Виктория Печерникова: «Бурятская «Гроза» обещает быть нескучной»

Валентина Бадмажапова



Виктория Печерникова приехала в Бурятию третий раз. Знакомство московского режиссёра с Бурятским театром началось с лаборатории современной драматургии «Шэнэ буряад зужэг» в 2019 году, по итогам которой она поставила спектакль по пьесе Саяна Жамбалова «Тугшан». Новой встречи ждала с нетерпением, отмечает режиссёр:- Бурятия для меня особенное место. Я очень скучала, весь год рассказывала всем вокруг про этот удивительный регион, про его жителей, про их культуру и про посещение Иволгинского дацана. Мне очень повезло, я увидела Хамбо Ламу Этигэлова. Вообще в Бурятии по-другому работают энергии, на этой земле ощущаешь, что воздух плотный, здесь «не верить» не получается.Самый удивительный опыт прошлого года – первая встреча с Байкалом. Для меня эта поездка была не про туризм. Актёры нашего театра много рассказывали мне про бурятскую культуру, про традиции и про их мировоззрение. Буряты очень внимательны к окружающему миру, к своей природе и, особенно, к духовной жизни. Это не может не вызывать у меня уважение. Ведь я из Москвы, а жизнь в столице очень сложна. Там постоянная суета, люди всё время куда-то бегут. Про это даже есть монолог в «Грозе». А здесь в Бурятии у человека есть возможность быть самим собой, изучать себя, прислушиваться к внутренним ритмам. Нет такой дикой спешки, нет безумия выживания. Я много где была в России, но ещё не встречала похожего региона. Поэтому я очень рада, что вернулась.Премьерой «Грозы» должны были завершить 88-й театральный сезон в Бурятском театре драмы. Однако из-за эпидемиологической ситуации премьера была перенесена. Сейчас работа над созданием нового спектакля в самом разгаре. Сдача запланирована на конец августа. Виктория Печерникова рассказала, что пьеса «Гроза» занимает особое место в её сердце. Поэтому, когда ей предложили поставить её на бурятской сцене, она согласилась, не раздумывая:- Островский - мой любимый автор из русских драматургов, к тому же, я делала отрывок из «Грозы», когда училась в ГИТИСе, это моя любимая пьеса у Островского. Когда год назад Саян Цыдыпович предложил поставить «Грозу» в Буряад театре, я сразу сказала «да». Это большая удача, когда ты можешь поставить русскую классику в ином культурном пространстве. Искать различия в культурах и то, что нас объединяет - единое и близкое всем людям на земле. Я стараюсь быть внимательна к тому, где ставлю спектакли. Для меня важно, чтобы мой спектакль стал близок жителям именно этого города. И мне кажется, я уже немного приблизилась к пониманию бурятской культуры.Пьеса Островского «Гроза» была написана более 150 лет назад, но хрестоматийный сюжет актуален и сегодня, отмечает режиссёр. Учитывая, что это первая постановка этой пьесы на бурятском языке, задача стоит непростая, но вдвойне интересная, считает Виктория Печерникова:- В пьесе «Гроза» есть явные религиозные христианские мотивы. Главная героиня Катерина очень набожна, она боится наказания за греховные мысли, боится умереть без покаяния. Но мы ведь ищем, где соприкасаются культуры. Что общего? Что будет близко бурятскому зрителю? Например, в пьесе встречаются такие выражения «дьявол в уши шепчет», «лукавый приходил», «твоя воля теперь надо мной». Как найти точные слова в бурятском языке? Или, например, отношение к ангелам, к странницам, к клятве «умереть мне без покаяния». Само произведение написано в девятнадцатом веке, и сейчас современному человеку уже непонятны многие вещи, ведь русский язык изменился, изменилась сама жизнь. Почему так сильно убивается Катерина из-за измены мужу? Почему нельзя просто развестись? Почему нельзя убежать с любимым? Сейчас это уже непонятно. Надо искать и соприкосновение с сегодня, и с бурятской культурой. Получается, двойная задача. Интересная задача.Переводом пьесы Островского на бурятский язык занимается Дабацу Юндунова. И режиссёр активно участвует в процессе:- Дело не только в другом языке, здесь другой менталитет, другой народ, другая культура. У Островского, например, очень много поговорок в пьесе. Если дословно их перевести на бурятский, то смысл уйдёт. Я называю этот язык - «Островский язык». К примеру, если дословно перевести «шито-крыто», смысл будет непонятен. Поэтому мы и пытаемся найти компромисс. И в то же время не потерять текст Островского, оставить ощущение его языка, поэтичного языка. Вообще, для меня язык – это самое важное. В нём заложен культурный код, суть народа, его кровь. Я безмерно уважаю русский язык. Я обожаю в нём копаться, изучать его историю, как и почему именно так устроены слова. Мой любимый пример из «Грозы» - устаревшее слово «напраслина». Существительное «напраслина» означало «ложное обвинение, наговор». А в современном русском языке ему уже нет замены. И так весь Островский – он резной, причудливый, изящный как старинная вышивка. Мы пытаемся того же добиться и в бурятском языке, чтоб язык в спектакле стал разговорным, но не совсем бытовым, между литературным и бытовым.Постоянно работая над переводом и репетируя с артистами театра, Виктория Печерникова признаётся, что сама уже начала думать на бурятском языке:- Первую половину дня я вместе с Дабацу работаю над переводом. Вторая половина дня - это работа с актёрами. Мы приносим им переведённый текст, вместе разбираем его, следим, чтобы его было удобно произносить. Я читаю по-русски, они по-бурятски. Произведение достаточно большое - 5 действий. Мне иногда кажется, что я скоро сама заговорю на бурятском языке. Вечерами, когда прихожу уставшая в 11 вечера, у меня в голове крутятся обрывки фраз на бурятском языке. Это те слова, которые я в течение дня слышала много раз.В спектакле Бурятского театра драмы не будет знакомых со школьной скамьи вещей - русских платков, купцов, борьбы с мещанством, не будет и реки Волги. Универсально-мифическое пространство перенесёт то ли в далекое прошлое, то ли в возможное постапокалиптическое будущее, рассказывает режиссёр:- Пространство у нас, мне кажется, очень любопытное получилось, интересное. С художником Асей Бубновой я работаю второй раз. Мы постарались сделать условное лаконичное пространство, и оно работает на то решение, которое мы придумали. Костюмы будут очень необычные. Думаю, актёрам будет интересно работать и в таком пространстве, и в таких костюмах. «Гроза» обещает быть нескучной. Мы постарались найти такие темы, которые сегодня очень актуальны, вернее, которые всегда актуальны, а сегодня особенно. Мне было крайне важно работать именно с той командой, с которой мы делали спектакль «Тугшан» в прошлом году. Поэтому я снова пригласила композитором спектакля Сойжин Жамбалову. Вместе с аранжировщиком Юрой Банзаровым они делают очень интересную музыку. Над пластическим решением сцен в спектакле снова работает хореограф Павел Окунев. Собралась отличная команда, с которой мы сейчас проживаем очень интересный и глубокий процесс. И, конечно, мы надеемся и ждём, что уже совсем скоро произойдёт наша встреча и диалог со зрителем.По задумке режиссёра, действие в спектакле «Гроза» разворачивается в закрытой общине, которая живёт по своим законам, и каждый их день полон мистических ритуалов и обрядов. В душах суеверных жителей царит засуха, страх перед переменами и таинственным будущим, привычное лицемерие и ложь самим себе… Можно ли спасти старый мир? И есть ли надежда на очищение?Виктория Печерникова – режиссёр, актриса, педагог.В 2000 году окончила оперное отделение школы «Галина Вишневская», в 2004-м – Институт современного искусства, актёрский факультет (курс Е.В. Радомысленского).В 2010 году поступила в Российский университет театрального искусства (ГИТИС). С 2010 по 2011 – студентка режиссёрской группы факультета музыкального театра (курс Ю.К. Лаптева). Параллельно училась на курсе Д.А. Бертмана. С 2011 по 2015 год – студентка режиссёрской группы факультета режиссуры драмы (курс О.Л. Кудряшова). Первый стипендиат премии А.В. Эфроса, учреждённой театром «Et Cetera».