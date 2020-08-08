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В Бурятии за сутки прибавилось 34 больных коронавирусом

В Бурятии за сутки прибавилось 34 больных коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
За весь период выздоровело 3676 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8 августа в республике зарегистрировано 4379 случаев заболевания коронавирусом. По Улан-Удэ – 2470. За сутки число больных увеличилось на 34 человека. Накануне суточный прирост составлял 29 больных. 


Из 34 новых случаев COVID-19: 14 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 310 пациентов, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 315, в т.ч. с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 310, свободно 487 койки. Занятость коечного фонда составляет 39,3%.

Амбулаторное лечение проходят 349 пациентов с COVID-19 с лёгким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 3676, в том числе за сутки 41 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 44 человека.

В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых пациента, в том числе старше 65 лет – 3 человека, на ИВЛ один пациент 80 лет.

В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 13 пациентов, в том числе старше 65 лет – 8, на ИВЛ – 3 пациента, один из которых старше 65 лет.

В четырёх обсерваторах на сегодняшнее утром находятся 45 человек.

профилактика коронавирус
 
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