За весь период выздоровело 3676 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8 августа в республике зарегистрировано 4379 случаев заболевания коронавирусом. По Улан-Удэ – 2470. За сутки число больных увеличилось на 34 человека. Накануне суточный прирост составлял 29 больных.
Из 34 новых случаев COVID-19: 14 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 310 пациентов, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 315, в т.ч. с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 310, свободно 487 койки. Занятость коечного фонда составляет 39,3%.
Амбулаторное лечение проходят 349 пациентов с COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 – 3676, в том числе за сутки 41 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 44 человека.
В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых пациента, в том числе старше 65 лет – 3 человека, на ИВЛ один пациент 80 лет.
В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 13 пациентов, в том числе старше 65 лет – 8, на ИВЛ – 3 пациента, один из которых старше 65 лет.
В четырёх обсерваторах на сегодняшнее утром находятся 45 человек.
В Бурятии за сутки прибавилось 34 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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