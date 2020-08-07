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В Бурятии новый день принёс ещё 29 заболевших коронавирусом

В Бурятии новый день принёс ещё 29 заболевших коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Это столько же, сколько было днём ранее

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки в Бурятии выявили ещё 29 больных COVID-19. Днём ранее была такая же цифра суточного прироста.

Общее число случаев заражения в Бурятии выросло до 4345. Из них по Улан-Удэ – 2446.

Из 29 новых случаев COVID-19: 16 человек были обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

Круг контактных лиц составляет 1027 человек.

С начала пандемии выздоровели уже 83% заболевших. Всего успешно завершили лечение 3635 человек, в том числе 26 из них – накануне.

Умерли 44 больных. Как сообщал «Байкал-Daily», две последние смерти произошли в начале недели, когда скончались пожилые женщины.

На сегодня в стационарах лежат 310 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 356 пациентов с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных с 13 выросло до 14-ти, состояние всех удовлетворительное.

В отделениях реанимациях находятся 17 тяжёлых взрослых пациентов (столько же было и днём ранее), из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – двое (накануне было пятеро).

- Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 314, в том числе с лабораторно подтвержденным коронавирусом– 310, свободно 488 койки. Занятость коечного фонда составляет 39,1%, - уточнили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», непростая ситуация с коронавирусом складывается в Северобайкальске. Там даже продлили запрет на работу общепита. Люди в Северобайкальске, несмотря на рост заражённых и запрет на массовые мероприятия, продолжают отмечать свадьбы и юбилеи. После одной из свадеб коронавирусом заболели 13 гостей.

В торговых центрах Улан-Удэ недавно прошли масочные рейды, в ходе которых выявили ряд нарушений.



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