Жительниц Бурятии научили изготавливать тапочки из шерсти

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сельчанки призывают других освоить это ремесло



В Бичурском районе Бурятии проводят мастер-классы по валянию из шерсти. За три дня участницы ТОС «Золотое руно» из улуса Гутай изготовили для себя тёплые, «дышащие» ботинки из натуральной шерсти. Мастер-класс по валянию для своих землячек провела мастерица Татьяна Дармаева.



- С 17 по 20 июля мы освоили методику валяния, получили огромный багаж знаний, что в дальнейшей работе нам очень пригодится. В мае проходили занятие по тапочкам. Очень понравилась работа с шерстью, так что призываю всех дорогих женщин присоединяться и осваивать это прекрасное ремесло! - поделилась своими впечатлениями Жаргалма Чемитова.



Также в ТОСе «Ая-Гангын орон» села Шибертуй с участием жительниц улуса Шанага прошёл мастер-класс по валянию из шерсти от мастера Софьи Поселеновой. По словам организаторов, участницы также очень довольны результатами и созданной своими руками красотой.



Как рассказала председатель Светлана Банзаракцаева, участники ТОС с 2012 года работают над сохранением и возрождением старинных ремёсел, и такие мастер-классы включены в деятельность музея-усадьбы имени Дондока Улзытуева, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

