Сельчанки призывают других освоить это ремесло
В Бичурском районе Бурятии проводят мастер-классы по валянию из шерсти. За три дня участницы ТОС «Золотое руно» из улуса Гутай изготовили для себя тёплые, «дышащие» ботинки из натуральной шерсти. Мастер-класс по валянию для своих землячек провела мастерица Татьяна Дармаева.
- С 17 по 20 июля мы освоили методику валяния, получили огромный багаж знаний, что в дальнейшей работе нам очень пригодится. В мае проходили занятие по тапочкам. Очень понравилась работа с шерстью, так что призываю всех дорогих женщин присоединяться и осваивать это прекрасное ремесло! - поделилась своими впечатлениями Жаргалма Чемитова.
Также в ТОСе «Ая-Гангын орон» села Шибертуй с участием жительниц улуса Шанага прошёл мастер-класс по валянию из шерсти от мастера Софьи Поселеновой. По словам организаторов, участницы также очень довольны результатами и созданной своими руками красотой.
Как рассказала председатель Светлана Банзаракцаева, участники ТОС с 2012 года работают над сохранением и возрождением старинных ремёсел, и такие мастер-классы включены в деятельность музея-усадьбы имени Дондока Улзытуева, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Жительниц Бурятии научили изготавливать тапочки из шерсти
Общество, Фото:
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