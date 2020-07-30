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В Бурятии и Забайкалье зенитчики отразили удар условного противника

В Бурятии и Забайкалье зенитчики отразили удар условного противника
Общество,  Фото:пресс-служба минобороны России
В учениях приняли участие расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук»

Расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, отразили групповой авиационный удар условного противника.

По замыслу учения, условный противник спланировал нанесение авиаудара по району сосредоточения войск. Расчёты ЗРК «Бук» обнаружили и, взяв на сопровождение, захватили цели. Затем зенитчики произвели уничтожение летательных аппаратов электронными пусками. Имитацию самолетов «противника» выполнили истребители объединения ВВС и ПВО ВВО.

Всего в ходе учения военнослужащими было отработано более 20 задач по отражению авиационного налёта. Действие проходило в условиях воздействия интенсивного воздействия средств РЭБ противника.

В Забайкалье также завершилось учение по отражению ударов авиации условного противника. В нём приняли участие расчёты ЗРК «Бук» соединения ВВО, дислоцированного в крае.

Так, зенитчики совершили марш в заданный район, где провели развертывание комплекса, после чего выполнили обнаружение, классификацию, сопровождение воздушных целей, только вошедших в зону поражения комплексов. Цели были поражены учебными (электронными) пусками ракет.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие Бурятия Забайкальский край ВВО армия
 
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