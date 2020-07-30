Литургия состоялась в день памяти святых отцев шести Вселенских Соборов
26 июля, когда православные верующие отметили день памяти святых отцев шести Вселенских Соборов, Бурятский митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ.
Ему сослужили протоиерей Михаил Елагин, иерей Николай Корниенко, иерей Антоний Хинганский, диакон Евгений Поляков, диакон Сергий Панфилов. Проповедь перед причастием произнёс чтец Николай Трофимов.
После причастия прихожан глава Бурятской митрополии произнёс проповедь, посвящённую воскресному евангельскому чтению
Бурятский митрополит совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе
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