Победу в первом этапе ей принёс проект оснащения учебной мастерской
Завершился первый этап всероссийского конкурса минпросвещения России «Доброшкола», направленного на развитие коррекционных школ. Лидером в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской» стал проект специальной (коррекционной) школы №6 города Иркутска. Коллектив школы представил проект оснащения учебной мастерской.
- Всего в регионе 37 таких образовательных учреждений. До 2024 года по нацпроекту «Образование» все коррекционные школы планируем оснастить мастерскими для уроков технологии, кабинетами психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебными помещениями для организации дополнительного образования детей с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью, – отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.
Таким образом, будут созданы современные условия для обучения и воспитания детей. Отдельные образовательные организации станут региональными учебно-методическими центрами, оказывающими методическую помощь педагогам, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.
Впереди второй этап конкурса, который состоится в сентябре-октябре 2020 года. В случае победы спецшколу №6 Иркутска ждёт памятный знак и ценный приз. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области со ссылкой на министерство образования региона.
Спецшкола Иркутска вышла в финал всероссийского конкурса «Доброшкола»
Общество, Фото:
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