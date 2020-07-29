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Полицейские и военные споют для улан-удэнцев

Полицейские и военные споют для улан-удэнцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Послушать можно будет на Театральной площади

Завтра, 30 июля, в международный день дружбы в 14.00 на Театральной площади в Улан-Удэ состоится необычное мероприятия. Сотрудники полиции, Росгвардии, 36-й армии и общественники выступят с вокальными номерами для гостей и жителей Бурятии.

- При проведении мероприятия будут обеспечиваться необходимые противоэпидемиологические требования (социальное дистанцирование, ношение масок), - сообщили в МВД по Бурятии.

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