Полицейские и военные споют для улан-удэнцев

Послушать можно будет на Театральной площади



Завтра, 30 июля, в международный день дружбы в 14.00 на Театральной площади в Улан-Удэ состоится необычное мероприятия. Сотрудники полиции, Росгвардии, 36-й армии и общественники выступят с вокальными номерами для гостей и жителей Бурятии.



- При проведении мероприятия будут обеспечиваться необходимые противоэпидемиологические требования (социальное дистанцирование, ношение масок), - сообщили в МВД по Бурятии.



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