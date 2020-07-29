Число ковидных бригад «скорой» в Чите сократили до трёх

Пик пришёлся на май-июнь



На станции скорой медицинской помощи Читы сократили число бригад, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Теперь к пациентам с COVID-19 выезжают три специализированные машины, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.



По словам главного врача медицинской организации Николая Коновалова, пик нагрузки на специалистов станции пришелся на май-июнь, когда в день приходилось обслуживать до 90 вызовов, связанных только с заболеваемостью коронавирусом. Тогда для работы с пациентами были задействованы семь бригад.



- Текущая эпидобстановка позволила нам сократить количество специализированных бригад до трёх. К пациентам с COVID-19 сегодня выезжают 24 сотрудника – фельдшеры и водители, - рассказал Николай Коновалов.



К концу недели при условии снижения заболеваемости коронавирусом в Чите для работы с больными планируется оставить две бригады специалистов.



По данным на 28 июля, в Забайкальском крае с начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4059 (девять новых за последние сутки). 3603 человек (87 за последние сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.





