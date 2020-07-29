 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июля

28 Июля

Популярное

Туристов просят отказаться от похода в горы Восточного Саяна

Туристов просят отказаться от похода в горы Восточного Саяна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня ожидаются ливни с грозами

29 июля в горах Восточного Саяна ожидаются ливневые дожди, грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В связи с непогодой спасатели призывают руководителей туристских групп, планирующих выход в горную местность в ближайшие дни, быть предельно осторожными и принять все меры для исключения рисков на маршруте.

- Ознакомьтесь с информацией о потенциальной опасности, гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута, - обращают внимание специалисты.

При возникновении чрезвычайного происшествия с группой туристы обязаны первоначально принять меры по спасению пострадавших собственными силами, а также незамедлительно передать сообщение в МЧС или аварийно-спасательное формирование.
горы туристы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Чтобы пешеходы скорость не превышали»: В Бурятии появился странный тротуар
«Чтобы пешеходы скорость не превышали»: В Бурятии появился странный тротуар
Общество, 29.07.2020
Новый тротуар в селе Кабанск напоминает американские горки
В Улан-Удэ без холодной воды останутся жители Ключевской
В Улан-Удэ без холодной воды останутся жители Ключевской
Общество, 29.07.2020
Отключение запланировано на 6 августа
Вокруг воинских частей в Бурятии выкапывают противопожарные рвы
Вокруг воинских частей в Бурятии выкапывают противопожарные рвы
Общество, 29.07.2020
В состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военных
Новый егерский кордон построили в забайкальском заказнике
Новый егерский кордон построили в забайкальском заказнике
Общество, 29.07.2020
Заказник «Джилинский» был создан два года назад
В центре села в Бурятии установят скульптуру с лебедем
В центре села в Бурятии установят скульптуру с лебедем
Общество, 29.07.2020
Стоимость скульптуры превысила миллион рублей
Осуждённые в Бурятии чаще всего читают «Мастера и Маргариту»
Осуждённые в Бурятии чаще всего читают «Мастера и Маргариту»
Общество, 29.07.2020
В Бурятии составили рейтинг самой читаемой литературы среди осуждённых
Названы любимые у жителей Бурятии цвета автомобилей
Названы любимые у жителей Бурятии цвета автомобилей
Общество, 29.07.2020
Меньше всего в Бурятии коричневых и фиолетовых автомобилей
Разрушенное судно поднимут со дна Байкала
Разрушенное судно поднимут со дна Байкала
Общество, 29.07.2020
Длительное нахождение корабля в Байкале причиняет серьёзный вред окружающей среде
В Бурятии победивший коронавирус ветеран БАМа пожертвует деньги медикам
В Бурятии победивший коронавирус ветеран БАМа пожертвует деньги медикам
Общество, 29.07.2020
Ветеран БАМа назвал труд медицинского персонала ковидного госпиталя «титаническим»
Рассвет над Байкалом сняли из космоса
Рассвет над Байкалом сняли из космоса
Общество, 29.07.2020
Пользователи признаются, что и не думали, насколько Байкал большой
В Бурятии работников «скорой» обделили с «ковидными» выплатами
В Бурятии работников «скорой» обделили с «ковидными» выплатами
Общество, 29.07.2020
Добиться положенных выплат помогла прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проведёт приём граждан
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проведёт приём граждан
Общество, 29.07.2020
Мероприятие пройдёт без предварительной записи

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^