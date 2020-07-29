Туристов просят отказаться от похода в горы Восточного Саяна

Сегодня ожидаются ливни с грозами



29 июля в горах Восточного Саяна ожидаются ливневые дожди, грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В связи с непогодой спасатели призывают руководителей туристских групп, планирующих выход в горную местность в ближайшие дни, быть предельно осторожными и принять все меры для исключения рисков на маршруте.



- Ознакомьтесь с информацией о потенциальной опасности, гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута, - обращают внимание специалисты.



При возникновении чрезвычайного происшествия с группой туристы обязаны первоначально принять меры по спасению пострадавших собственными силами, а также незамедлительно передать сообщение в МЧС или аварийно-спасательное формирование.

