В 110 квартале Улан-Удэ из-за ремонта перекроют дорогу

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Дорога будет закрыта на два дня



С 25 по 27 июля в Улан-Удэ будет перекрыто движение в 110 микрорайон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Неудобства связаны с выполнением работ по объекту «Реконструкция коммунальных сетей г. Улан-Удэ. Реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная».

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- Дорожное движение в 110-м микрорайоне будет перекрыто с 25 по 27 июля в районе дома №5, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

