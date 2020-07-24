Дорога будет закрыта на два дня
С 25 по 27 июля в Улан-Удэ будет перекрыто движение в 110 микрорайон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
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Неудобства связаны с выполнением работ по объекту «Реконструкция коммунальных сетей г. Улан-Удэ. Реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная».
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- Дорожное движение в 110-м микрорайоне будет перекрыто с 25 по 27 июля в районе дома №5, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
В 110 квартале Улан-Удэ из-за ремонта перекроют дорогу
Общество, Фото:
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