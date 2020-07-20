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В Бурятии на 99-м году жизни скончался ветеран

В Бурятии на 99-м году жизни скончался ветеран
Общество, 
Михаил Елисеевич Попов получил Орден Красной Звезды из рук маршала Константина Рокоссовского

В Баргузинском районе Бурятии на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Елисеевич Попов.

Он родился 24 апреля 1922 года в селе Душелан Баргузинского района. На фронт ушёл в декабре 1941 года. Призывники из Баргузинского района до Улан-Удэ добирались на лыжах, а затем их сразу же перебросили к Москве. В 120 километрах от столицы новобранцы вступили в бой за Калугу.

Михаил Елисеевич вспоминал: «Наш третий Украинский фронт участвовал в освобождении Смоленска, Белоруссии, Украины, Литвы, Кенигсберга. Я два года был приписан к службе боепитания, на лошадях возил снаряды к передовой. После этого ушёл в разведку, довелось брать «языка», и не раз».

В январе 1945 года советские войска начали штурм города Кенингсберг. За контроль над ним развернулись ожесточённые бои. Михаил Елисеевич первым заметил нападение немецкой бронетехники на походную колонну своего дивизиона. Как указано в наградном листе, в том бою он уничтожил двух немецких солдат и одного унтер-офицера. Затем вынес раненого товарища с поля боя.

За 15 дней до Победы под Кенигсбергом Михаил Елисеевич получил тяжёлое ранение. Попал в госпиталь города Тильзит, в Восточной Пруссии.

Михаилу Елисеевичу вручил Орден Красной Звезды лично маршал Константин Рокоссовский.

С войны Михаил Елисеевич вернулся с одной рукой. Стал работать в колхозе в родном селе Душелан, поднимал сельское хозяйство. В 1946 году Михаил Елисеевич женился, воспитав троих детей.

Юрист, общественный деятель Александра Мяханова в своём блоге на «Байкал-Daily» поделилась воспоминаниями о ветеране. Михаил Елисеевич стал героем фильма «Фронтовые дороги. Баргузин-Кёнигсберг» в рамках проекта «Ваше право». Он был одним из самых позитивных героев, вспоминает Александра Мяханова:

«… После войны он вернулся домой, пошёл работать в совхоз, женился, воспитывал детей. И до самой смерти оставался патриотом своей малой родины, жил в родном доме, окруженный заботой детей и внуков.

Но в его памяти навсегда остался образ Кенингсберга. Михаил Елисеевич вспоминал красоту этого города с его старинной архитектурой. Его мечтой стало увидеть те улицы, по которым он когда-то прошёл. Специально попросила знакомого оператора в Калининграде снять кадры реконструкции боев за Кёнигсберг, которые проходят в годовщину штурма. И виды современного Калининграда, какой он сейчас красивый.

Мы после звонка с рассказом о Михаиле Елисеевиче быстро съездили в Баргузин, пообщались с ним и смонтировали о нём и передачу, и фильм. Несмотря на то, что торопились (все работаем же), приняли его приглашение пообедать с ним. Пожарила даже котлеты(!) по его просьбе, угостились и другими домашними вкусностями. Капнули фронтовые 100 граммов ( символически! Привезли свою, конечно. Но перед этим в трубку он кричал мне, что угостит!). С собой дал мне баночку варенья из лесной ягоды, заметив, с каким удовольствием ела его.

Фактор времени очень важен в таких случаях. Ему тогда уже было за 95. Затем мы нашей группой съездили ещё раз в Баргузин, чтобы ко Дню Победы показать ему фильм в присутствии зрителей. Благодарны родственникам ветерана, власти района, школы, руководству БГУ и отдельным чиновникам республиканской власти, которые содействовали этому проекту-благодарности.

Фильм был снят на мои личные средства. Но! После него мы решили подать заявку на конкурс о фильмах про других ветеранов, поскольку их осталось в республике совсем немного. И этот проект тоже реализован нами. В том числе благодаря позитивному образу Михаила Елисеевича. В зале, где была в основном молодёжь, при демонстрации фильма о нём часть зрителей плакала, у него самого текли слезы. Давно не видела такого. Это и есть настоящее патриотическое воспитание.

Когда появился памятник Рокоссовскому, мы собирались привезти Михаила Елисеевича на открытие. К сожалению, зимой (21 декабря 2019 г.) это было проблематично, поскольку у него болели ноги. И мы договорились на 9 мая. К сожалению, вмешался коронавирус. Снова перенесли, на осень. Связь поддерживала и с ним, и с его дочерью. Он был настроен на поездку, благодарил нас за нашу работу по сохранению памяти Маршала. Даже предлагал оформить подписку среди ветеранов по сбору денег на памятник.

Мы рады, что познакомились с Михаилом Елисеевичем и подарили ему радость в последние годы его жизни.

Наш фильм о нём «Фронтовые дороги. Баргузин-Кёнигсберг» показывают и по телевизору, и в школах, и в вузах. Вся его жизнь-Подвиг».

«Байкал-Daily» выражает соболезнования близким Михаила Елисеевича. 
смерть некролог Великая Отечественная
 
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