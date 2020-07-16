В Бурятии заявили о недочётах на территории вокруг школы в Поселье

Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова провела совещание по проблемам школы Поселье
Вчера, 15 июля, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела рабочее совещание в селе Поселье Иволгинского района. Встреча была связана с вопросами благоустройства территории новой школы. Видео со встречи опубликовал блогер Эрдэм Гомбоев. «Тут у нас нету дорожных знаков, пешеходных дорожек, освещения, дороги, парковки. Это вторая встреча», - поделился он на своей странице в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство школы было завершено в начале весны 2020 года. Тогда объект ездил осматривать заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Дмитрий Кобунов. Также в конце апреля школу проинспектировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Стоимость объекта составила более 424 миллионов рублей. Здание состоит из нескольких блоков: учебные, пищеблок, центральный блок, спортзал, столовая, актовый зал и библиотека. Всего учебное заведение рассчитано на 450 мест.
Однако в последующем был выявлен ряд недочётов. В частности, проектом были не предусмотрены строительство асфальтированной дороги и тротуаров к школе. Освещение просёлочной дороги также отсутствует.
- Для устройства тротуара и освещения необходим проект. Сейчас я получил от руководства «добро» о том, что средства изыщут на разработку проекта. Проекты мы в этом году закажем и в следующем году, после получения всех положительных необходимых заключений и экспертиз, запустим работу. В следующем году построим, - рассказал на совещании представитель администрации Иволгинского района.
Во время обсуждений Юлия Жамбалова отметила, что школьники будут учиться в две смены, последние уроки будут заканчиваться около шести часов вечера. Зимой в это время уже темно. Омбудсмену пояснили, что расположенная неподалёку улица Магистральная и территория самой школы имеют освещение, так что путь для школьников будет хорошо виден.
Был затронут вопрос подвоза детей. Для детей, которые живут дальше трёх километров от школы, предусмотрена перевозка. Однако и в этом моменте есть свои нюансы. Чтобы привезти всех школьников с отдалённых участков, утром автобусу необходимо сделать четыре рейса, но автомобиль лишь один. Кроме этого, планом не было предусмотрено строительство тёплого гаража.
- В будущем, когда проекты будут дорабатываться, можно предусмотреть тёплые гаражи, боксы. Чтобы они шли в комплекте именно в сельских местах, - сказал директор школы Баяр Ширапов.
Также был затронут вопрос строительства детского сада. Сейчас в Поселье проживает почти 1,8 тысяч детей дошкольного возраста. Из них более посещают детские сады или стоят в очереди 687 детей, остальные ходят в детсады Улан-Удэ или вовсе находятся дома с родственниками.
- Потребность стоит острая по району в целом. Есть такой план и там всё подразделено на годы. В 2021 году предусмотрено четыре строительства детских садов, это Нижняя Иволга, Сужа, село Сотниково и в том числе село Поселье, - рассказал и. о. начальника районного управления образования Виталий Ломоев.
Детский сад будет построен рядом со школой, и вся необходимая инфраструктура будет сразу проведена к дошкольному учреждению, заверили участников совещания.
По завершению совещания Юлия Жамбалова опубликовала на своей странице в Facebook отчёт. Уполномоченный по правам человека отметила, что по каждому пункту были определены сроки исполнения. По некоторым вопросам Юлия Жамбалова будет направлять запросы в ведомства.
- Был поднят вопрос доставки детей из отдалённых микрорайонов, сегодня у школы только один автобус и придётся в утреннюю смену делать как минимум четыре выезда. Более того, у автобуса нет своей тёплой стоянки. Думаю, что такая ситуация сегодня во многих районах. По итогам совещания буду ставить этот вопрос министру образования, - заявила уполномоченный по правам человека в Бурятии.
В Бурятии заявили о недочётах на территории вокруг школы в Поселье
Общество, Фото:
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Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова провела совещание по проблемам школы Поселье
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