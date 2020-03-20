В Бурятии на строительство двух школ потратили более 850 млн рублей. ФОТО

С 1 сентября новые школы откроются в Поселье и Нижнем Саянтуе



В этом году в пригороде Улан-Удэ, сёлах Поселье и Нижний Саянтуй, вводятся в эксплуатацию две школы. При их строительстве были применены экологически безопасные материалы.



Стоимость школы в Поселье составила более 424 миллионов рублей. Здание состоит из нескольких блоков: учебные, пищеблок, центральный блок, спортзал, столовая, актовый зал и библиотека. Всего учебное заведение рассчитано на 450 мест.



Кроме этого, школа оснащена современным оборудованием, завезены компьютеры и музыкальные инструменты, обеспечены всем необходимым кабинеты трудов, рукоделия, химии, физики и биологии.



Созданы хорошие условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.



- Данная школа, в том числе обеспечивает инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья - как слабовидящих, так и для колясочников. Всё предусмотрено. Тактильные плитки, санузлы, лифты, подъёмники. Всё введено в эксплуатацию, всё находится в рабочем состоянии, - рассказал «Байкал-Daily» начальник управления капитального строительства Виктор Гусляков.



По его словам, также в школе применены энергоэффективные материалы и новая система отопления.



- Энергоэффективные материалы будут создавать экономию тепла. Также тут установлена газовая автоматическая котельная, которая на сегодня очень себя хорошо показала, всю зиму она топилась в автономном режиме, что не требовало дополнительных затрат на специальное обслуживание и дежурных людей, - добавил Виктор Гусликов.



Для этой школы учебный процесс начнётся с 1 сентября. В этот же день откроет свои двери для учеников школа в посёлке Нижний Саянтуй.



Её стоимость составила около 430 миллионов рублей, из которых 80 миллионов – это оборудование. Она также рассчитана на 450 детей, и занятия здесь будут вестись в две смены.



Учебные блоки оборудованы всем необходимым, предусмотрены лифты, пандусы, и подъёмники. На пришкольной территории установлены спортивные площадки с прорезиненным покрытием.



- Сроки строительства были годичные. Они были достаточно сжаты, но подрядчик, в принципе, очень даже хорошо со своей задачей справился. Особых проблем здесь не было, - рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Дмитрий Кобунов.



Также замминистра добавил, что подобные школы сейчас в Бурятии стали строиться быстрее, поскольку поменялись технологии, и подрядчики получили весь необходимый опыт.



- Проекты типовые, они уже отработаны, идут в ускоренном режиме. Так что задержек не наблюдается, - отметил Дмитрий Кобунов.



Помимо этого, в этом году в Бурятии планируется строительство ещё шести школ. Уже строятся объекты в Нижних Тальцах, в Аршане, в Новоселенгинске и две школы в Улан-Удэ.





