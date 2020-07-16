Над Иркутской области нависла угроза подтопления территорий

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Врио губернатора провёл оперативное совещание по этому вопросу



Из-за интенсивных осадков накануне, 15 июля, в Иркутске ввели режим повышенной готовности. По информации Иркутского гидрометцентра, 15-16 июля в городе выпало 112 мм осадков при месячной норме 120 мм. Это 93% от месячной нормы.



В течение дня ситуацию осложнял сильный порывистый ветер. В результате в областном центре оказались подтопленными несколько улиц, пострадали три частных дома. Три семьи эвакуированы в пункты временного размещения. В настоящее время в ПВР остаётся одна семья.



Также в Иркутске были зафиксированы случаи аварийного отключения электроэнергии. Вечером на части территории города остановили движение трамваев и троллейбусов. В городской администрации фиксировали многочисленные жалобы на протечку кровли, поваленные деревья.



Оперативное совещание по вопросам подтопления части территории Иркутска и угрозы критического повышения уровня воды в реках Иркутской области прошло сегодня, 16 июля, с участием врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, врио начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко и мэра города Иркутска Руслана Болотова.



Глава региона совместно с мэром Иркутска проехал по улицам областного центра, контролируя работу аварийной службы. Последствия разгула стихии в городе устраняли 140 человек, на улицах работала 71 единица техники, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



По словам врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, непросто складывается ситуация на нескольких реках Иркутской области. Отмечается повышение уровня воды на реке Уда в Нижнеудинском районе. По данным иркутских гидрологов, критическая отметка превышена на Китое в Усольском районе, стабильное повышение воды наблюдается на реках южного Прибайкалья. Сейчас специалисты дают прогноз на понижение уровня воды. Мониторинг ситуации на реках ими осуществляется каждые два часа.



В связи с угрозой подтопления глава Иркутской области поручил подготовить временные дамбы, в том числе на реке Китой, чтобы защитить населённые пункты. Проводится оповещение населения. Также Игорь Кобзев распорядился провести обследование затопленных участков, в том числе жилых строений, срочную дополнительную ревизию очистных сооружений и оперативную расчистку каналов при необходимости. Ситуацию врио губернатора контролирует лично.

